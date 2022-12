Acelerando a inovação nos serviços de saúde

Descubra os benefícios de desbloquear dados no prontuário eletrônico de pacientes (PEP) com AWS.

Os hospitais implementaram aplicações de prontuário eletrônico de pacientes (PEP) por vários motivos, como aprimorar as experiências de médicos e pacientes, melhorar os fluxos de trabalho de serviços de saúde e a coordenação de tratamentos.

Para hospitais, o PEP está no centro das operações clínicas e comerciais. É essencial que a infraestrutura que alimenta o PEP de um hospital não seja apenas confiável, segura e forneça a capacidade de manter as informações protegidas de saúde (PHI) privadas. Deve fornecer também ferramentas para que as organizações de saúde transformem sua organização para além do PEP.

A migração de ambientes de prontuário eletrônico de pacientes (PEP) para a AWS oferece vantagens que vão muito além da infraestrutura.

As organizações podem melhorar radicalmente as experiências de médicos, pacientes e funcionários com a utilização do amplo portfólio de serviços da AWS.

Este artigo descreve um processo pragmático para as organizações agilizarem a inovação migrando seus ambientes de prontuários eletrônicos de pacientes (PEP) para AWS.