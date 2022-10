Acompanhe um cenário de segurança cibernética que está mudando

Os CISOs devem lidar com um cenário de segurança cibernética de crescente complexidade.

Os dias de proteção de ativos por trás de um perímetro fortificado já passaram há muito tempo.Os dados residem na nuvem, em pontos de extremidade e em toda a cadeia de suprimento, expandindo significativamente a superfície de ataque.

E agora, os CISOs devem lidar com as novas realidades de trabalho criadas por uma pandemia global. Um mundo no qual as equipes de trabalho inteiras eram subitamente obrigadas a trabalhar em casa aumenta significativamente as apostas para proteger dispositivos de ponto de extremidade, dados e infraestrutura de rede.

Este eBook fornece uma atualização sobre ameaças emergentes e, mais importante, como as estratégias de proteção estão evoluindo para ajudar a manter as organizações seguras.