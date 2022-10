Para el próximo ZoomTalk de The Standard CIO, hemos organizado conversación con tres expertos en ciberseguridad que nos permitirán conocer los más recientes avances en autenticación sin contraseñas, y cómo pueden asegurar el éxito de una estrategia Zero Trust para tu organización. La cita es el próximo jueves 27 de octubre a las 11:00 am. hora México, 13:00 pm. hora Chile.