Guia de migração do Azure para Windows Server

Este guía ele ajudará você a entender como analisar seu ambiente existente do Windows Server e quais funções e aplicações de negócio do Windows Server na infraestrutura local fazem sentido serem migrados para o Azure.

As organizações globalmente estão mudando em sua essência. Mais do que nunca, os profissionais de TI e os desenvolvedores que mantêm essas organizações vivas enfrentam o desafio de se adaptar à medida que o fluxo de trabalho dos empregos muda rapidamente.

Não há nenhum guia estratégico para o que está acontecendo hoje e muitas organizações estão encontrando maneiras criativas e colaborativas de aproveitar a plataforma do Azure.

O mais importante é manter a continuidade para empresas e clientes para que eles possam se concentrar nas principais operações de TI.

Este guia foi criado com base em anos de práticas recomendadas, recursos e ferramentas do cliente para ajudar a mesclar seus recursos na infraestrutura local com serviços de nuvem que atendam às necessidades do negócio e de TI.