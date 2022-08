Amazon Web Services, el caballo ganador del Jeff Bezos

Amazon reportó perdidas por en el segundo trimestres del año, pero un inesperado ascenso en sus ingresos por ventas, que cerraron en más de US$ 121 mil millones, puso a vibrar las acciones del gigante tecnológico en los mercados de capitales.

El balance de Amazon para el segundo trimestre de 2022 ha generado sentimientos encontrados. Por una parte, anunció pérdidas por segundo trimestre consecutivo, US$ 5.879 millones, después de haber registrado beneficios netos de 15.885 millones en el mismo período de 2021. Estos resultados estarían afectados por una minusvalía de – 3.900 millones de dólares por su inversión en la compañía fabricantes de coches eléctricos Rivian, que ha experimentado una caída en el valor de sus acciones de 50%.

El negocio en la nube batió todas las previsiones aunque no compensó las pérdidas del área de e-commerce. Los ingresos de Amazon Web Services crecieron 33% hasta los US$ 19.740 millones (versus los US$ 19.410 millones proyectados.

Según los analistas, AWS constituye la gran apuesta de futuro de la compañía y su negocio más rentable, además de tener un dominio indiscutido en el mercado, muy por encima de sus mayores perseguidores Azure de Microsoft y Google Cloud.

Amazon Web Services viene desarrollando un activo cronograma de grandes inversiones en América Latina. Esta misma semana, la división de cómputo en la nube del gigante tecnológico, obtuvo los permisos ambientales para un proyecto de data center en Chile que estará ubicado en la comuna de Puente Alto con una inversión estimada de US$ 205 millones.

En 2021, la empresa abrió conexiones seguras a la red global de AWS, conocidas como ubicaciones Edge, en Argentina y Chile, además de sus instalaciones de Nube preexistentes en Brasil y Colombia.

Adicionalmente, a finales de 2021, Bloomberg reveló que AWS también abriría una nueva región de centros de datos en Querétaro, el estado central mexicano que se ha erigido como un hub de centros de datos en la región.

Las cuentas de Amazon, mejor que lo esperado por los analistas, animaron a los inversores en Wall Street, y las acciones de la firma se disparaban un 13,31% hasta los US$ 138,55 por título.

Sin embargo, las operaciones del e-commerce de Amazon cayeron 4,3% hasta US$ 50.860 millones (vesus los US$ 51.810 millones previstos) y los servicios por suscripción tampoco cumplieron con las expectativas (US$ 8.720 millones; versus los US$ 8.810 millones esperados por los analistas).

En el tercer trimestre la compañía prevé Ingresos por US$ 125.000 millones, con un crecimiento moderado que iría entre 13 y 17%, y un EBIT de US$ 3.500 millones.