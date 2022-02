Por qué SWIFT es la más peligrosa de las sanciones financieras a Rusia

Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han implementado sanciones sin precedentes contra Rusia como represalia por la invasión de Ucrania, incluida la prohibición de exportaciones de tecnología de punta a este país en conflicto. Una medida por la que abogaron Ucrania y algunos de sus aliados, fue aislar a Rusia de SWIFT, la red de transacciones financieras más grande del mundo. Es una opción que apartaría a Rusia de la mayoría de las transacciones bancarias internacionales y potencialmente paralizaría su economía por un tiempo.

El sábado, EE. UU. y sus aliados avanzaron con planes para hacer precisamente esto. “Nos comprometemos a garantizar que los bancos rusos seleccionados se eliminen del sistema de mensajería SWIFT”, dijeron en un comunicado conjunto líderes de la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. “Esto asegurará que estos bancos estén desconectados del sistema financiero internacional y perjudique su capacidad para operar globalmente”.

SWIFT (Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales) es una red de mensajería financiera utilizada por más de 11 000 instituciones financieras en 209 países. Supervisada por los bancos centrales del G10, la red de pago SWIFT utiliza códigos seguros y estandarizados que permiten a las instituciones financieras enviar y recibir información, como instrucciones para transferir dinero a través de las fronteras.

Una vez que Rusia se desconecte de la red, su gobierno y empresas ya no podrán recibir pagos por bienes y servicios, salvo que Rusia establezca medidas alternativas. El 40% de los ingresos de Rusia por las ventas de petróleo y gas son gestionados por transacciones que pasan por la red SWIFT, según Aseem Prakash, cofundador y Global Futurist del Centre for Innovating the Future, una firma de asesoría con sede en Toronto.

Las ramificaciones de la prohibición de SWIFT podrían sentirse rápidamente. El sábado por la noche, por ejemplo, un reportero de MSNBC tuiteó que le habían pedido que pagara inmediatamente la cuenta de su hotel en Moscú. “Mi hotel en Moscú me pidió que liquidara la factura antes porque no están seguros de si las tarjetas de crédito funcionarán una vez que entren en vigor las sanciones de SWIFT”.

My hotel in Moscow asked me to settle the bill early because they aren’t sure if credit cards are going to work once SWIFT sanctions kick in.

— Raf Sanchez (@rafsanchez) February 26, 2022