Um novo ecossitema financeiro surge na América Latina

A acelerada transformação digital antecipou tendências na América Latina e no mundo que eram esperadas para o final desta década ou início da próxima.

Para Annette Haris, CEO do setor de serviços financeiros da Microsoft América Latina, “a regulamentação e a pandemia da COVID-19 possibilitaram uma oportunidade de crescimento exponencial para as experiências digitais. A construção de ecossistemas que atendam melhor aos clientes se tornou a próxima fronteira na qual A América Latina é pioneira a ser seguida para outros seguirem”.

Para aproveitar este momento único na região, a Microsoft desenvolveu um conteúdo exclusivo para os líderes do setor financeiro da economia que aborda argumentos para tomar as melhores decisões e estabelecer uma relação de confiança com seus clientes.

Baixe este documento estratégico, após preencher o formulário de inscrição.