Como se mantener na vaguarda no novo mundo do trabalho

O mundo do trabalho mudou para sempre e o trabalho híbrido está apenas começando.

Estamos aprendendo à medida que avançamos, mas sabemos duas coisas com certeza: o trabalho flexível é uma realidade de longo prazo e o cenário de talentos mudou fundamentalmente.

O trabalho à distância criou novas oportunidades, mas também existem desafios pela frente. As equipes ficaram mais isoladas e o esgotamento digital é uma ameaça real e insustentável.

Este documento estratégico da Microsoft irá ajudá-lo, como líder em talentos humanos, a fomentar uma cultura que incentive o melhor nas pessoas, a aproveitar as possibilidades da tecnologia e maximizar o potencial da sua empresa no novo mundo do trabalho.

Baixe o conteúdo agora.