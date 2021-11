Noções básicas sobre as estratégias de migração para a nuvem

Cómo pensar, planejar e executar a migração de dados e aplicações do Windows Server e do SQL Server para o Microsoft Azure.

Este eBook se concentra em como migrar não apenas seus workloads do Windows Server e do SQL Server para a nuvem, mas todos os seus investimentos em infraestrutura de TI na infraestrutura local.

Baixe este guia que explica as maneiras de:

Desenvolver um plano.

Preparar o gerenciamento de alterações técnicas e organizacionais.

Migrar cuidadosamente com governança e gerenciamento fortes.

Com base no “porquê” da nuvem e como sua organização pode se beneficiar em termos de economia de dinheiro e recuperação de custos de TI sem valor agregado, esta publicação explora novos modelos de negócios e novas maneiras de trabalhar. Além disso, ele discute as oportunidades de economia de custos do benefício híbrido do Azure, bem como os vários módulos de treinamento que demonstram como trazer suas habilidades locais existentes para um ambiente de nuvem.