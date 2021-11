Migrar para Windows Server e SQL Server usando máquinas virtuais do Azure.

Muitas empresas estão adotando soluções de nuvem para oferecer suporte a novas maneiras de fazer negócios, habilitar uma equipe de trabalho remota, escalar com mais eficiência e garantir a continuidade dos negócios.

No entanto, as equipes de TI têm trabalhado com êxito na infraestrutura local usando o Windows Server e o SQL Server há anos — e muitas empresas, devido à regulamentação, à governança de dados e a outras necessidades, preferem manter pelo menos alguns de seus ativos de TI na infraestrutura local. Isso geralmente ocorre porque muitas organizações têm aplicações mais antigas que não podem migrar facilmente para a nuvem, ou simplesmente preferem fazer a transição gradualmente, em vez de forçar suas equipes de TI a fazer uma mudança rápida para a nuvem.

Então, como você pode usar sua experiência no Windows Server e no SQL Server para aproveitar ao máximo seus investimentos em TI na infraestrutura local, enquanto migra alguns workloads para a nuvem para oferecer suporte à inovação e outras necessidades de negócios críticas?

Este guia se concentra nos benefícios de migrar seus workloads do Windows Server e do SQL Server na infraestrutura local para Máquinas Virtuais do Azure. Você aprenderá sobre os recursos exclusivos de gerenciamento e os recursos híbridos no Azure projetados para oferecer suporte a organizações que usam o Windows Server e o SQL Server na nuvem e em ambientes na infraestrutura local.

Baixe o guia agora.