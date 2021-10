Intel lanza Intel Core 12ª generación con 60 modelos y más de 500 diseños

La familia de procesadores Intel Core de 12ª generación es la primera con el proceso Intel 7, que ofrece un rendimiento superior para todos los segmentos informáticos.

En el marco de Intel Innovation, Intel presentó la familia de procesadores Intel Core de 12ª generación junto al lanzamiento de seis nuevos procesadores de sobremesa desbloqueados, incluido el mejor procesador de gaming del mundo, el Intel Core i9-12900K de 12ª generación.

Con un turbo máximo de hasta 5,2 GHz y hasta 16 núcleos y 24 hilos, los nuevos procesadores de sobremesa alcanzan nuevas cotas de rendimiento multihilo para los jugadores entusiastas y los creadores profesionales.

La familia completa de la 12ª generación de Intel Core incluirá 60 procesadores, destinados a alimentar más de 500 diseños de un amplio conjunto de socios.

Tal y como se detalló durante el Intel Architecture Day 2021, la nueva arquitectura híbrida de rendimiento, la primera construida sobre el proceso Intel 7, ofrece un rendimiento escalable de 9 a 125 vatios para permitir todos los segmentos de PC, desde los portátiles ultrafinos y ligeros hasta los ordenadores de sobremesa para aficionados y hasta el edge.

“La arquitectura híbrida de rendimiento de los procesadores Intel Core de 12ª generación es un cambio arquitectónico que ha sido posible gracias a una estrecha co-ingeniería de software y hardware que ofrecerá nuevos niveles de rendimiento de liderazgo durante generaciones”, señaló Gregory Bryant, Intel executive vice president and general manager of the Client Computing Group.

“Comienza con la llegada de nuestro buque insignia Core i9-12900K -el mejor procesador para gaming del mundo- y se verán experiencias aún más increíbles a medida que lancemos el resto de la familia de la 12ª generación”, agregó Bryant.

Jugar, crear y overclock con CPUs desbloqueados de 12ª generación

Los seis nuevos procesadores desbloqueados para equipos de sobremesa lanzados hoy son los primeros basados en la arquitectura híbrida de rendimiento de Intel, y presentan una combinación de Núcleos de Rendimiento (núcleos P), el núcleo de CPU de mayor rendimiento que Intel ha construido, y Núcleos Eficientes (núcleos E), diseñados para un rendimiento escalable de cargas de trabajo multihilo.

Intel Thread Director permite que las dos nuevas microarquitecturas de núcleo trabajen juntas sin problemas, guiando al sistema operativo (OS, por sus siglas en inglés) para que coloque el hilo adecuado en el núcleo correcto en el momento adecuado.

Intel ha trabajado con el ecosistema en extensas pruebas para optimizar el rendimiento y la compatibilidad, y como parte de las inversiones continúas de la compañía en la comunidad de desarrolladores, ha publicado white papers para los desarrolladores para guiarlos sobre cómo los proveedores de software independientes pueden optimizar las aplicaciones para las plataformas híbridas de rendimiento.

“Estamos en el comienzo de una nueva era para el PC liderada por la introducción de Windows 11”, afirmó Panos Panay, executive vice president and chief product officer, Microsoft. “Con Windows 11 y la nueva tecnología Thread Director de Intel, los usuarios verán cómo el rendimiento de su PC alcanza nuevas cotas en la nueva familia de procesadores Intel Core de 12ª generación”.

La combinación de la nueva arquitectura híbrida de rendimiento de Intel y la nueva tecnología del proceso Intel 7 permite ofrecer un rendimiento mejorado de un solo hilo y de varios hilos.



El mejor procesador del para gaming

Disponible con hasta 16 núcleos y 24 hilos, la nueva familia de procesadores Intel Core de 12ª generación cuenta con el mejor procesador para gaming del mundo, el Core i9-12900K, que da rienda suelta a las experiencias de juego en los mejores juegos.

El Core i9-12900K proporciona increíbles aumentos de rendimiento entre generaciones, incluyendo hasta un 25% más de FPS en Troy: A Total War Saga, hasta un 28% más de FPS en Hitman 3, y hasta un 23% más de FPS en Far Cry 63. Mejorado por Intel Killer Wi-Fi 6E para una latencia hasta un 75% menor mientras se juega en multitarea4, los núcleos P de alta frecuencia emparejados con los núcleos E para la descarga de tareas paralelas permiten hasta un 84% más de fotogramas por segundo para jugar, transmitir y grabar simultáneamente.

Un salto en el rendimiento de la creación de contenidos

Los avances en el rendimiento multihilo, el rendimiento de respuesta de los núcleos P y la capacidad de mover datos a velocidades increíbles con la DDR5 permiten el liderazgo en todo tipo de experiencias de creación de contenidos, incluyendo:

Rendimiento de edición de fotos hasta un 36% más rápido

Rendimiento de edición de vídeo hasta un 32% más rápido

Rendimiento de modelado 3D hasta un 37% más rápido

Hasta un 100% más de velocidad en el renderizado de fotogramas múltiples

La mejor experiencia de overclocking

Los nuevos procesadores ofrecen herramientas de overclocking líderes en el sector para la máxima personalización del rendimiento, incluida la posibilidad de overclockear los Núcleos Eficientes y la memoria DDR5.

Los aficionados y los jugadores pueden probar estas nuevas características de overclocking de la plataforma como parte de la última Intel Extreme Tuning Utility (XTU) 7.5. A partir del Core i9-12900K, XTU también admitirá el overclocking con un solo clic con Intel Speed Optimizer para los procesadores desbloqueados de la 12ª Generación. Además, Intel presentó el último Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 con soporte para DDR5, ofreciendo perfiles adicionales, incluyendo nuevos perfiles personalizados reescribibles y un ajuste flexible para el overclocking de la memoria.

Equipos de sobremesa con características líderes en la industria

Los procesadores Intel Core de 12ª generación para equipos de sobremesa proporcionan el rendimiento y las funciones líderes en la industria para disfrutar de experiencias excepcionales en gaming, contenidos y actividades lúdicas del hoy y del mañana.

Los principales avances de la plataforma incluyen:

Los primeros procesadores de la industria en ofrecer memoria DDR5 de hasta 4800MT/s.

Los primeros procesadores de la industria en ofrecer PCIe 5.0 (hasta 16 carriles), que ofrece hasta 2 veces más rendimiento de I/O sobre PCIe 4.0, con hasta cuatro carriles adicionales de soporte de PCIe 4.0.

Hasta 30 MB de caché Intel® Smart Cache (L3) y 14 MB de caché L2 para aumentar la capacidad de memoria con una latencia reducida.

Conexión inalámbrica de alta velocidad integrada con Intel Killer Wi-Fi 6E, que combina la conectividad Wi-Fi 6E líder del sector con una potente tecnología de red para gaming que minimiza el retraso, la latencia y la pérdida de paquetes10.

Conectividad discreta por cable universal Thunderbolt 4 para la expansión de dispositivos externos.

Nuevo Chipset de la serie Intel 600

Junto con los procesadores Intel Core de 12ª generación para ordenadores de sobremesa, Intel lanza el nuevo chipset de la serie Intel 600 con características avanzadas para aumentar la fiabilidad y el rendimiento. Los nuevos carriles PCIe Gen 4.0cuentan con un total de 28 carriles fuera del chipset, el USB 3.2 Gen 2×2 integrado proporciona hasta el doble de ancho de banda, el DMI Gen 4.0 aumenta el rendimiento del chipset a la CPU para un rápido acceso a los dispositivos periféricos y a la red.

Por primera vez, llevamos el dispositivo Intel® Volume Management Device (VMD) a los conjuntos de chipsets de PC para simplificar el control del almacenamiento al permitir el control y la gestión directos de las unidades SSD basadas en NVMe desde el bus PCIe sin necesidad de controladores RAID adicionales ni otros adaptadores de hardware.

Disponibilidad

Los procesadores Intel Core de 12ª generación desbloqueados ya están disponibles para su precompra en los OEM, canal y retailers. Estarán disponibles de manera general el 4 de noviembre y se espera que más de 140 clientes en más de 30 países incorporen los nuevos procesadores a sus líneas de productos antes de que finalice el año. Los precios de los procesadores de sobremesa desbloqueados variarán desde los 264 hasta los 589 dólares.

Intel espera enviar cientos de miles de procesadores Intel Core “K” de 12ª generación para ordenadores de sobremesa a finales de año y más de 2 millones para finales de marzo de 2022. Para hacer posible la ampliación de la oferta para los segmentos de ordenadores de sobremesa, móviles y comerciales prevista para principios de 2022, Intel también está enviando 28 de los procesadores SKUs de la familia de procesadores Intel Core de 12ª generación a los socios OEM.