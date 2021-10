HP Presence, nuevas soluciones para conferencias y colaboración

El portafolio de soluciones de HP para la colaboración de extremo a extremo provee una nueva forma de concentrar todas las innovaciones de hardware y software de las PCs HP, junto con su experiencia en seguridad.

HP Inc. presentó HP Presence: un nuevo portafolio de soluciones para conferencias y colaboración, diseñadas para que las personas trabajen verdaderamente en grupo y se sientan conectadas, en especial cuando no comparten la misma sala de reuniones.

Aunque el trabajo híbrido ha dado a las personas la libertad de trabajar virtualmente desde cualquier lugar, la gente extraña las conexiones personales. El 33% añora la camaradería con los colaboradores y el 27% echa de menos la energía que siente al estar rodeado de gente.[i] Ahora que los equipos de TI tienen el reto de mantener a las personas conectadas con una tecnología segura y productiva, las soluciones para conferencias y la colaboración son la prioridad principal para el 67% de los departamentos de TI.[ii]

Diseñado para cumplir con el propósito de que todas las personas sean vistas, escuchadas y que puedan compartir ideas de una mejor manera, HP Presence marca el inicio de una nueva era en el trabajo híbrido con las soluciones para los espacios de las salas de reuniones HP Presence Meeting Space Solutions y las PCs mejoradas de HP con la tecnología HP Presence.

“Ahora que la forma híbrida de trabajar ha llegado para quedarse, la tecnología previa a la COVID-19 simplemente no puede resolver las nuevas maneras en que la gente trabaja. Sin la tecnología adecuada, no se puede escuchar a las personas y sus ideas se pierden. Todas las voces merecen ser escuchadas, ya sea que estén sentadas en una sala de juntas o frente a la mesa de su cocina,” comentó Andy Rhodes, jefe global de sistemas comerciales y soluciones de visualización de HP Inc.

“HP Presence se adapta al mundo del trabajo de ayer, de hoy y está preparado para el futuro a fin de satisfacer las necesidades de colaboración de mañana de tal manera que, sin importar el lugar donde estés trabajando, las ideas no se quedarán atrás”, agregó.

HP Presence Meeting Space Solutions

El trabajo híbrido significa algo más que trabajar a distancia. El 80% de las empresas está invirtiendo en formas para mejorar las salas de reuniones,[iii] la oficina está cambiando de un lugar donde las personas van a trabajar, a un lugar donde las personas se reúnen para trabajar juntas.

HP Presence Meeting Space Solutions constituye un conjunto de opciones en paquete y escalables, con hardware y servicios para los espacios de reuniones de cualquier tamaño, desde las pequeñas salas concurridas hasta los salones con un gran espacio.

Compatible con Microsoft Teams Rooms y Zoom Rooms,[iv] las soluciones para los espacios de reuniones interactúan con los usuarios de manera intuitiva y les brindan una experiencia de reunión inteligente, mientras ofrecen un análisis útil en tiempo real a los equipos de TI. HP Presence Meeting Space Solutions brindan tranquilidad a los equipos de TI al aprovechar la seguridad integrada en las PCs por generaciones. Con protección contra las amenazas cibernéticas y las características de privacidad de la cámara, las personas pueden colaborar naturalmente sin el temor a ser hackeadas.

HP Presence Meeting Space Solutions crean experiencias de reuniones que hacen que las juntas virtuales sean más personales con audio mejorado con Inteligencia Artificial, video cinemático

Las soluciones HP Presence Meeting Space Solutions están integradas en kits para salas de reuniones pequeñas, medianas y grandes, y también son escalables para cumplir con las necesidades de los espacios de reunión. El nuevo hardware de HP Presence Meeting Space Solutions incluye:

La PC para conferencias pequeñas HP Presence Mini Conferencing PC [vi] – Una PC con una potente capacidad de procesamiento y alto rendimiento que brinda tranquilidad a los equipos de TI con HP Wolf Security para empresas[vii] y gestión integrada.

[vi] – Una PC con una potente capacidad de procesamiento y alto rendimiento que brinda tranquilidad a los equipos de TI con HP Wolf Security para empresas[vii] y gestión integrada. Los controles HP Presence Control y HP Presence Control Plus [viii] – Centro inteligente de controles de sala para que el anfitrión de la reunión esté a cargo de la conferencia. Con diseños elegantes y discretos, y audio adaptativo mejorado con IA por Bang & Olufsen. HP Presence Control es perfecto para las salas pequeñas y concurridas, así como para los espacios de reuniones de tamaño medio, mientras que HP Presence Control Plus tiene capacidad para los espacios de reuniones de medianos a grandes.

y [viii] Centro inteligente de controles de sala para que el anfitrión de la reunión esté a cargo de la conferencia. Con diseños elegantes y discretos, y audio adaptativo mejorado con IA por Bang & Olufsen. HP Presence Control es perfecto para las salas pequeñas y concurridas, así como para los espacios de reuniones de tamaño medio, mientras que HP Presence Control Plus tiene capacidad para los espacios de reuniones de medianos a grandes. La cámara 4K con inteligencia artificial HP Presence See 4K AI Camera[ix] – Mejora tu experiencia de video con inteligencia. Esta cámara 4K con IA combina las experiencias de video cinemático inteligente con la privacidad, así cuando el video no es necesario, los usuarios pueden estar seguros de que la cámara está apagada en el momento que gira mecánicamente hacia el piso.

Mejora tu experiencia de video con inteligencia. Esta cámara 4K con IA combina las experiencias de video cinemático inteligente con la privacidad, así cuando el video no es necesario, los usuarios pueden estar seguros de que la cámara está apagada en el momento que gira mecánicamente hacia el piso. La barra de sonido y video HP Presence Audio Video Bar[x] – Para espacios de reuniones más grandes que requieren más audio y video, este dispositivo combina las experiencias de video cinemático inteligente con la privacidad y el audio personalizado por Bang & Olufsen, para que las personas puedan ser vistas, escuchadas, y que ellas también puedan escuchar claramente en la sala. Y cuando no se está utilizando el video, el obturador de privacidad se cierra y apaga la cámara para brindar tranquilidad.

Para espacios de reuniones más grandes que requieren más audio y video, este dispositivo combina las experiencias de video cinemático inteligente con la privacidad y el audio personalizado por Bang & Olufsen, para que las personas puedan ser vistas, escuchadas, y que ellas también puedan escuchar claramente en la sala. Y cuando no se está utilizando el video, el obturador de privacidad se cierra y apaga la cámara para brindar tranquilidad. El centro HP Presence Hub – Para hacer despliegues en espacios de reuniones de medianos a grandes que necesitan más de un centro para controlar la sala, puedes agregar hasta 3 HP Presence Hubs para ofrecer controles a más personas. HP Presence Hub se integra fácilmente con los micrófonos HP Presence Talk Satellite Microphones y está equipado con micrófonos adicionales para extender el rango de captación de voz.

Para hacer despliegues en espacios de reuniones de medianos a grandes que necesitan más de un centro para controlar la sala, puedes agregar hasta 3 HP Presence Hubs para ofrecer controles a más personas. HP Presence Hub se integra fácilmente con los micrófonos HP Presence Talk Satellite Microphones y está equipado con micrófonos adicionales para extender el rango de captación de voz. Los micrófonos HP Presence Talk Satellite Microphones[xi] – Asegúrate de que todas las personas puedan ser escuchadas en salas de reuniones medianas agregando hasta dos micrófonos satelitales plug-and-play con luz LED de estado para saber si el silencio está activado o desactivado.

Los componentes de HP Presence Meeting Room Space Solutions están elegantemente diseñados para integrarse en espacios de conferencias al tiempo que brindan experiencias de audio y video elevadas.

Está claro que las personas están resintiendo los efectos de trabajar a distancia. Mientras algunas empresas están pidiendo a los empleados que regresen a la oficina medio tiempo, los efectos del cambio repentino han motivado que los empleados busquen experiencias de colaboración que les brinden una sensación de conexión. Desean ser escuchados y vistos, pero no quieren desfases en el sistema, retrasos u otros problemas relacionados con el audio y el video. Las soluciones para las salas de reuniones HP Presence Meeting Room Solutions dan el poder a las personas para:

Empezar las reuniones rápidamente. Desde el momento de entrar a la sala de reunión, HP Meeting Ready activa automáticamente el centro de control de la sala y enciende la cámara para que las personas puedan comenzar sus reuniones a tiempo. Empieza en segundos con un solo toque para iniciar Microsoft Teams o Zoom meeting. El “Modo Invitado” facilita el inicio de las reuniones con cualquier dispositivo UC.

Desde el momento de entrar a la sala de reunión, HP Meeting Ready activa automáticamente el centro de control de la sala y enciende la cámara para que las personas puedan comenzar sus reuniones a tiempo. Empieza en segundos con un solo toque para iniciar Microsoft Teams o Zoom meeting. El “Modo Invitado” facilita el inicio de las reuniones con cualquier dispositivo UC. Ser visto claramente. HP Speaker Frame, un modo de imagen en imagen, destaca a las personas que toman la palabra en la sala de reuniones para que todos puedan sentir que tienen un lugar en la mesa. HP Auto Frame pone en perspectiva a los asistentes en la sala de reuniones al enmarcar el espacio en blanco, lo cual brinda una mejor experiencia de conferencia a los asistentes remotos.

HP Speaker Frame, un modo de imagen en imagen, destaca a las personas que toman la palabra en la sala de reuniones para que todos puedan sentir que tienen un lugar en la mesa. HP Auto Frame pone en perspectiva a los asistentes en la sala de reuniones al enmarcar el espacio en blanco, lo cual brinda una mejor experiencia de conferencia a los asistentes remotos. Moverse alrededor de la sala sin interrumpir el flujo de la reunión. HP Speaker Tracking permite a los oradores moverse alrededor de la sala mientras los mantiene en cuadro. Tres modos de rastreo: lento, cine y rápido, se adaptan a los diferentes estilos de presentación.

HP Speaker Tracking permite a los oradores moverse alrededor de la sala mientras los mantiene en cuadro. Tres modos de rastreo: lento, cine y rápido, se adaptan a los diferentes estilos de presentación. Ser escuchado claramente. Cuando la gente produce mucho ruido en la sala de reunión, HP Auto Volume ajusta el volumen de quienes participan como oradores remotos para que su voz no se pierda y puedan contribuir a la conversación. Si un expositor habla en voz baja, alta o se sienta al fondo de la sala, HP Voice Leveling optimiza el volumen de su voz en el interior de la sala para que pueda ser escuchado claramente por los asistentes remotos.

Cuando la gente produce mucho ruido en la sala de reunión, HP Auto Volume ajusta el volumen de quienes participan como oradores remotos para que su voz no se pierda y puedan contribuir a la conversación. Si un expositor habla en voz baja, alta o se sienta al fondo de la sala, HP Voice Leveling optimiza el volumen de su voz en el interior de la sala para que pueda ser escuchado claramente por los asistentes remotos. Solicitar ayuda rápidamente cuando se necesite. Reporta un problema de la sala en dos segundos. El asistente para las salas de reuniones HP Presence Room Assistant[xii] facilita el reporte de problemas en la sala relacionados con el dispositivo, la falta de sillas o marcadores, la limpieza del servicio de comida y más, ya sea para TI, el gestor de las instalaciones o el administrador de la cafetería.

El sistema para conferencias de HP Presence utiliza HP Meeting Ready, que detecta el momento en que las personas ingresan a la sala y activa el sistema para que puedan empezar su reunión rápidamente.

Los equipos de TI están buscando soluciones para mantener conectada a su fuerza laboral, pero también para solucionar sus retos en capacidad de gestión y seguridad. El 42% de los equipos de TI no espera que las soluciones de gestión ofrezcan una respuesta fácil y rápida,[xiii] y tampoco pueden ignorar el crecimiento de las amenazas cibernéticas que se han incrementado 400% desde que inició la pandemia.[xiv] Las soluciones para el espacio de reuniones de HP Presence Meeting Space Solutions fortalecen a los equipos de TI y les facilita:

Configurar y desplegar fácilmente diferentes tipos de salas de reuniones. HP facilita a los equipos de TI la configuración y el despliegue de HP Presence Meeting Room Solutions, independientemente del tamaño de la sala de reunión. Con un código de colores, sin el uso de herramientas y una aplicación dedicada para las configuraciones, los equipos de TI pueden configurar y probar la solución, y también pueden compartir las configuraciones personalizadas de forma remota. Durante la configuración, la calibración de sonido en la sala por Bang & Olufsen crea un perfil de audio personalizado dedicado a ese espacio con base en el tamaño, la forma, la ubicación del dispositivo y otras características adicionales como columnas o mobiliario. Con solo dos toques, inicia HP Screen Clean para limpiar los controles[xv] HP Presence Control o HP Presence Control Plus con seguridad y sin interrumpir la conferencia.

HP facilita a los equipos de TI la configuración y el despliegue de HP Presence Meeting Room Solutions, independientemente del tamaño de la sala de reunión. Con un código de colores, sin el uso de herramientas y una aplicación dedicada para las configuraciones, los equipos de TI pueden configurar y probar la solución, y también pueden compartir las configuraciones personalizadas de forma remota. Durante la configuración, la calibración de sonido en la sala por Bang & Olufsen crea un perfil de audio personalizado dedicado a ese espacio con base en el tamaño, la forma, la ubicación del dispositivo y otras características adicionales como columnas o mobiliario. Con solo dos toques, inicia HP Screen Clean para limpiar los controles[xv] HP Presence Control o HP Presence Control Plus con seguridad y sin interrumpir la conferencia. Tener la tranquilidad de que los empleados están colaborando de manera segura. Los equipos de TI pueden asegurarse de que las reuniones virtuales están protegidas de las amenazas cibernéticas con HP Wolf Security for Business, [xvi] y tener la tranquilidad de que los usuarios pueden colaborar con una fuerte seguridad. Los equipos de TI también pueden estar seguros de que las cámaras de los usuarios están apagadas con la privacidad automática de HP Auto Privacy Camera.

Los equipos de TI pueden asegurarse de que las reuniones virtuales están protegidas de las amenazas cibernéticas con HP Wolf Security for Business, y tener la tranquilidad de que los usuarios pueden colaborar con una fuerte seguridad. Los equipos de TI también pueden estar seguros de que las cámaras de los usuarios están apagadas con la privacidad automática de HP Auto Privacy Camera. Tomar el control de la gestión de las salas de reuniones. Cuando se trata de gestionar las salas de reuniones, HP Presence Manager[xvii] da a TI la visibilidad para saber cuándo hay una nueva actualización disponible, y les da el control sobre qué actualizaciones se aplican a qué dispositivos y cuándo.

Cuando se trata de gestionar las salas de reuniones, HP Presence Manager[xvii] da a TI la visibilidad para saber cuándo hay una nueva actualización disponible, y les da el control sobre qué actualizaciones se aplican a qué dispositivos y cuándo. Maximiza la productividad y utilidad de las salas de reuniones con datos importantes. Los equipos de TI pueden mejorar la experiencia del empleado de forma continua con el análisis inteligente de HP Presence Insights[xviii] para tomar en cuenta modificaciones: desde revisar las configuraciones de la sala y los ajustes de los dispositivos, hasta reubicar las bocinas o cámaras que no se están aprovechando adecuadamente. También puede ayudar a guardar un registro de las tendencias de los reportes que envían los asistentes en la sala, y qué tan seguido se limpia el equipo con HP Screen Clean.

HP Screen Clean con solo dos toques para limpiar los controles Iniciacon solo dos toques para limpiar los controles [xix] HP Presence Control o HP Presence Control Plus, de manera segura y sin interrumpir las reuniones.

Tecnología mejorada con HP Presence

Tomando en cuenta que todos los espacios son un lugar de reunión, HP Presence también ofrece una experiencia mejorada más allá de la sala de reuniones para que las personas puedan trabajar juntas incluso cuando lo hacen de manera remota. HP ofrece productos mejorados con HP Presence[xx] comenzando con la HP Elite Dragonfly Max y la HP EliteOne 800 G8 All-in-One.

Luzca lo mejor posible en la pantalla sin importar las condiciones de iluminación. El hardware de cámara actualizado con mejoras de iluminación integradas se adapta automáticamente a las condiciones de iluminación de varios espacios de trabajo. El ajuste de la luz de fondo detecta si entra demasiada luz en la lente de la cámara y se ajusta para equilibrar la luz. El ajuste de poca luz detecta si la habitación es demasiado oscura e ilumina los rostros para que se pueda ver a las personas.

El hardware de cámara actualizado con mejoras de iluminación integradas se adapta automáticamente a las condiciones de iluminación de varios espacios de trabajo. El ajuste de la luz de fondo detecta si entra demasiada luz en la lente de la cámara y se ajusta para equilibrar la luz. El ajuste de poca luz detecta si la habitación es demasiado oscura e ilumina los rostros para que se pueda ver a las personas. Libérese de su escritorio y muévase mientras trabaja. HP Auto Frame enfoca la cámara en el usuario y lo mantiene encuadrado incluso si se levanta para estirar las piernas. Tres modos (solo cabeza, cabeza y hombros y parte superior del cuerpo) permiten a las personas elegir cómo quieren ser vistos y si quieren usar sus manos para ayudar a expresar sus ideas. La nivelación dinámica de voz ajusta automáticamente el volumen de la voz para que sea coherente si el usuario se sienta frente a su PC o se mueve por la habitación.

HP Auto Frame enfoca la cámara en el usuario y lo mantiene encuadrado incluso si se levanta para estirar las piernas. Tres modos (solo cabeza, cabeza y hombros y parte superior del cuerpo) permiten a las personas elegir cómo quieren ser vistos y si quieren usar sus manos para ayudar a expresar sus ideas. La nivelación dinámica de voz ajusta automáticamente el volumen de la voz para que sea coherente si el usuario se sienta frente a su PC o se mueve por la habitación. Escuche y sea escuchado claramente sin importar las distracciones o los sonidos de fondo. La reducción de ruido integrada basada en IA filtra los ruidos de fondo no deseados, como timbres de puerta, ladridos de perros y sirenas de la calle, para que la gente no tenga que preocuparse por silenciar. Para minimizar las distracciones de los ruidos de fondo de otros asistentes a la reunión, la tecnología de reducción de ruido también filtra los ruidos de fondo entrantes no deseados.

La reducción de ruido integrada basada en IA filtra los ruidos de fondo no deseados, como timbres de puerta, ladridos de perros y sirenas de la calle, para que la gente no tenga que preocuparse por silenciar. Para minimizar las distracciones de los ruidos de fondo de otros asistentes a la reunión, la tecnología de reducción de ruido también filtra los ruidos de fondo entrantes no deseados. Sea escuchado con claridad incluso cuando se usa una máscara. Clear Voice basada en HP IA utiliza tecnología para identificar voces apagadas y aplica la ganancia del micrófono para compensar y garantizar que su voz original sea lo que se escucha en una reunión.

Para obtener más información sobre HP Presence, visite www.hp.com/presence. Para prensa, visite el kit de prensa en línea en HP Press Center.

Precio y disponibilidad

Se tiene previsto que:

HP Presence Small Space Solution , que incluye HP Presence Control con Audio y HP Presence Mini Conferencing PC, estará disponible en febrero de 2022. El precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad.

, que incluye HP Presence Control con Audio y HP Presence Mini Conferencing PC, estará disponible en febrero de 2022. El precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad. HP Presence Small Space Solution plus AI Camera , que incluye HP Presence Control con Audio, HP Presence Mini Conferencing PC y HP Presence See 4K AI Camera, estará disponible en febrero de 2022. El precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad.

, que incluye HP Presence Control con Audio, HP Presence Mini Conferencing PC y HP Presence See 4K AI Camera, estará disponible en febrero de 2022. El precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad. HP Presence Small Space Solution plus AI Video Bar , que incluye HP Presence Control sin Audio, HP Presence Mini Conferencing PC y HP Presence Audio Video Bar, estará disponible en febrero de 2022. El precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad.

, que incluye HP Presence Control sin Audio, HP Presence Mini Conferencing PC y HP Presence Audio Video Bar, estará disponible en febrero de 2022. El precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad. HP Presence Medium Space Solution , que incluye HP Presence Control Plus con Audio y HP Presence Mini Conferencing PC, estará disponible en la primavera de 2022. El precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad.

, que incluye HP Presence Control Plus con Audio y HP Presence Mini Conferencing PC, estará disponible en la primavera de 2022. El precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad. HP Presence Medium Space Solution plus AI Camera , que incluye HP Presence Control Plus con Audio, HP Presence Mini Conferencing PC y HP Presence See 4K AI Camera, estará disponible en la primavera de 2022. El precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad.

, que incluye HP Presence Control Plus con Audio, HP Presence Mini Conferencing PC y HP Presence See 4K AI Camera, estará disponible en la primavera de 2022. El precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad. HP Presence Medium Space Solution plus AI Video Bar , que incluye HP Presence Control Plus sin Audio, HP Presence Mini Conferencing PC y HP Presence Audio Video Bar, estará disponible en la primavera de 2022. El precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad.

, que incluye HP Presence Control Plus sin Audio, HP Presence Mini Conferencing PC y HP Presence Audio Video Bar, estará disponible en la primavera de 2022. El precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad. HP Presence Large Space Solution, que incluye HP Presence Control sin Audio, HP Presence Mini Conferencing PC y cable USB-C a USB-C de 30 metros, estará disponible en la primavera de 2022. El precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad.

que incluye HP Presence Control sin Audio, HP Presence Mini Conferencing PC y cable USB-C a USB-C de 30 metros, estará disponible en la primavera de 2022. El precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad. HP Presence Hub estará disponible en la primavera de 2022 y el precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad.

estará disponible en la primavera de 2022 y el precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad. HP Presence Talk Satellite Microphones estarán disponibles en la primavera de 2022. El precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad.

estarán disponibles en la primavera de 2022. El precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad. HP EliteOne 800 G8 AiO y HP Elite Dragonfly Max mejoradas con HP Presence estarán disponibles con las mejoras de HP Presence en noviembre de 2021. El precio se dará a conocer en una fecha próxima a su disponibilidad.

