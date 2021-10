Relatório de inteligência de detecção de ameaças

Veja o que escapou do perímetro. Um relatório de VMware Threat Analysis Unit.

Apesar de uma estrutura de defesas implantada, agentes mal-intencionados estão operando ativamente na rede.

A pesquisa mostra um retrato nítido de como os invasores evitam a detecção no perímetro, infectam sistemas e tentam se espalhar lateralmente pela rede para executar o objetivo.

Armados com esse conhecimento, os diretores de segurança da informação (CISOs, pela sigla em inglês) e as equipes de segurança de rede podem ter informações essenciais sobre como combater essas ameaças, interromper a disseminação delas e ajudar a evitar que elas causem danos reais quando estiverem dentro da rede.

O relatório a seguir da VMware Threat Analysis Unit é um resumo dos principais dados e descobertas de julho a dezembro de 2020. Ele destaca as ameaças que escaparam das defesas do perímetro e foram identificadas por sensores da VMware colocados dentro do perímetro.

