Aspectos financeiros da rede virtual

Um caso de negócios básico para o executivo não técnico.

Como executivo de TI, você sabe por que sua empresa precisa de uma rede virtualizada.

Você sabe que não consegue fornecer, melhorar ou corrigir as experiências do cliente com rapidez suficiente para acompanhar seus concorrentes e, provavelmente, nem mesmo os desenvolvedores da sua própria empresa.

Mas também sabe que seu chefe ou o chefe dele talvez não entenda tudo isso.

Não importa se o principal responsável pela tomada de decisões na sua empresa é o CTO, o CFO ou o CEO. Baixe esta guia que explica os motivos financeiros pelos quais a rede virtual é um sábio investiment.