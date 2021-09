Western Digital es reconocida en proyecto del Foro Económico Mundial

Las plantas inteligentes de Western Digital en Malasia y Tailandia serán las primeras de la marca en el Global Lighthouse Network.

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) ha incluido a dos de las plantas inteligentes de Western Digital en Asia en la red Global Lighthouse Network.

Este proyecto se ha constituido en una comunidad de compañías líderes que han tenido éxito en la adaptación de la Cuarta Revolución Industrial (4RI) a escala.

Del total de 90 plantas que forman parte de la red Lighthouse del Foro Económico Mundial (FEM), Western Digital es la primera compañía en recibir esta distinción para una fábrica inteligente en Malasia.

Además, la planta en Tailandia de la compañía es la primera en el país en ser reconocida como:

Un Lighthouse de extremo a extremo (E2E)

Por acelerar la transformación digital

Y aumentar el desempeño humano a escala

Cabe destacar que Global Lighthouse Network reconoce el liderazgo en innovación con tecnologías de manufactura de próxima generación.

Nueva sustentabilidad

David Goeckeler, CEO de Western Digital calificó como un honor la incorporación y estima que la misma es un testamento de los esfuerzos de liderazgo de la empresa en la 4RI, tanto en innovación tecnológica como en participación de la fuerza laboral.

Explicó que Western Digital utilizó las innovaciones tecnológicas que brinda a sus clientes diariamente – inteligencia artificial, robótica, automatización, analítica avanzada e Internet de las Cosas – para lograr un cambio transformacional en sus plantas en Penang, Malasia y Prachinburi, Tailandia.

Con un aumento en la demanda de memoria flash de más de 2X, la fábrica de Western Digital en Penang, Malasia se adentró a un recorrido de manufactura de luces apagadas con el uso de tecnologías 4RI.

Tras automatizar producción y logística:

Pudieron mejorar los costos de fábrica en un 32%

Migrar hacia un modelo hecho a la medida con un sistema de planeación inteligente

Reduciendo en un 50% el inventario de productos y el plazo de entrega de pedidos

Instalaciones modelo

En Prachinburi, Tailandia, donde crecían rápidamente la demanda, los rigurosos requisitos de calidad y la presión de costos para las unidades de disco duro (HDD), Western Digital aprovechó la conectividad y las tecnologías de analítica avanzada para transformar una planta de manufactura cuya capacidad estaba al tope en un sistema de operación digital con visibilidad en tiempo real de:

Proveedores

Producción

Logística

Y clientes

Igualmente, realizaron observaciones y predicciones basadas en datos, lo que tuvo como resultado:

Un incremento del 123% en la producción de la fábrica, una reducción del 30% en costos de compras y producción.

Una disminución del 43% en la tasa de devolución de productos.

“Los Sustainability Lighthouses seleccionados dejan en claro que, al aprovechar el potencial de las tecnologías 4RI en manufactura, las compañías pueden alcanzar nuevos niveles de sustentabilidad en sus operaciones y explorar una solución que beneficie a todos”, precisó Francisco Betti, líder de la iniciativa Shaping the Advanced Manufacturing and Value Chains del WEF.

Cabe recordar que el Premio Lighthouse es entregado por la Global Lighthouse Network (GLN), iniciativa del FEM en colaboración con McKinsey & Company que reúne las plantas de manufactura más avanzadas: