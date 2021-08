A privacidade está morta. Vida longa à privacidade!

A cada ano novas manchetes alertam sobre a chegada de uma nova tecnologia específica que chega com a promessa de dar um fim definitivo à privacidade.

Mas cenários apocalípticos que preveem a morte da privacidade são quase tão antigos quanto o próprio conceito de privacidade, que na verdade não é tão antigo assim.

Neste interessante artigo, disponível para você imediatamente preenchendo o formulário de inscrição, a escritora Sherry Jones explora a relação da sociedade ocidental com a privacidade ao longo do tempo e as implicações dessa relação na era digital.