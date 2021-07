Teletrabajo ya está en 64% de las empresas en Latam

Un estudio de Forrester encargado por Adobe estableció que los documentos electrónicos acompañan el avance del teletrabajo en la región.

Que el teletrabajo haya ganado terreno en todo el mundo ya no es sorpresa. No obstante, su avance en América Latina no deja de ser esperanzador en vista se las condiciones adversas en grandes territorios de la región.

Así lo indican las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): si en el pasado solo una fracción de la fuerza laboral trabajaba ocasionalmente desde casa, siempre fue mucho menor en América Latina. Así:

20% era el promedio de Estados Unidos de trabajadores remotos antes de 2020.

En América Latina la misma cifra era de menos del 2, según un informe de la en conjunto con Eurofound.

Esto no es casual ni caprichoso y, en realidad, la razón es simple:

79 % de los ocupados en la región se desempeña en actividades que no pueden hacerse vía teletrabajo, según la CEPAL.

Vistas estas cifras, esperar que el teletrabajo fuera dominante en América latina parecía irreal.

Al inicio de la pandemia

Sin embargo, según una encuesta realizada por Page Group

96 % de las organizaciones empresaria de la región recurrieron a mecánicas de teletrabajo en 2020.

Esta investigación señala también que el teletrabajo se convirtió en opción (al igual que en el resto del mundo) para proteger la salud de las personas sin causar un daño irreversible a la economía, pero se planteó como una solución rápida que tuvo poco tiempo de preparación.

Este dato coincide con las cifras de la OIT que refrendan que el aumento más significativo del home office tuvo lugar en los países más afectados por el virus y en los que esta modalidad estaba bien desarrollada antes de la pandemia.

En la actualidad, el 39 % de las empresas consideran que su fuerza laboral continuará teletrabajando la mayor parte del tiempo. Así lo reveló un estudio encargado por Adobe a Forrester.

“Entre los puntos estratégicos imprescindibles para mantener el negocio en movimiento en medio de los imprevistos derivados de la pandemia, están el uso compartido de documentos que incorporen firmas electrónicas, colaboración y automatización”, afirmó el Senior Channel Account Manager de Adobe, Eduardo Jordao.

Digitalización en alza

El estudio: “¿De qué manera los procesos de los documentos digitales están pasando de ser una práctica recomendada a una necesidad empresarial?”, realizado entre líderes de opinión por Forrester Consulting bajo el encargo de Adobe revela que:

64 % de las organizaciones encuestadas han proporcionado a sus empleados tecnologías para el trabajo remoto.

30 % tienen la intención de hacerlo en los próximos meses.

47 % de las empresas en la actualidad incluyen los procesos con documentos digitales entre éstas tecnologías.

Los departamentos con mayor uso de esta herramienta son

En contraste, las áreas de recursos humanos son las que usan en menor medida las tecnologías de documentos digitales (28 %), pues sus procesos están más basados en el uso de papel.