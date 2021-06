John McAfee se suicida en una prisión española

En una declaración a las autoridades policiales, John McAfee, de 75 años, creador del famoso antivirus informático del mismo nombre, había señalado que de ser extraditado a los Estados Unidos, las causas por evasión fiscal en este país lo pondrían tras las rejas por el resto de su vida.

El que fuera un multimillonario, con una fortuna superior a los 100 millones de dólares, fue hallado muerto este miércoles en su celda en una cárcel en España, el mismo día que la Justicia española comunicó su decisión de extraditarlo a Estados Unidos, afirma un cable de la agencia española de noticias EFE.

McAfee, que iba a ser extraditado por presunta evasión de impuestos, se habría suicidado en su celda de la prisión de Brians 2 en la localidad de Sant Esteve Sesrovires, en la provincia de Barcelona (nordeste), según fuentes penitenciarias.

Agregó la agencia de noticias española que el personal de vigilancia y de los servicios médicos de la prisión intervino rápidamente para intentar reanimarle, pero finalmente certificó su muerte, cuyas causas investiga una comitiva judicial que se desplazó a la cárcel aunque, según estas fuentes, todo apunta a que se quitó la vida.

Relevante en los últimos años por el impulso que venía dando a las inversiones en criptomonedas, John McAfee venía alertando de las presiones sobre su persona por parte de las autoridades fiscales norteamericanas. Destaca el diario español El Confidencial una foto publicada por el empreaario a Twitter en 2019 en la que alertaba de estos hechos:

“Recibiendo mensajes sutiles de funcionarios estadounidenses que dicen: ‘¡Vamos a por ti McAfee! Vamos a hacer que te suicides’. Hoy me hice un tatuaje por si acaso. Si me suicido, no lo hice. Estaba drogado. Revisa mi brazo derecho”.

https://twitter.com/officialmcafee/status/1200864283766251521