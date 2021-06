Unicorn Hunters vuelve con más startups de salud

Luego de Starton Therapeutics, una nueva iniciativa medica se presentará en Unicorn Hunters para fondear tanto su gestión como su visión y misión.

La biomedicina, como bien está demostrando la pandemia, es una tecnología de salud que cuya relevancia aumenta a diario.

Después del éxito de su tercer episodio con la startup Starton Therapeutics, este lunes 21 vuelve Unicorn Hunters con una nueva iniciativa que une talento, conocimiento, innovación y tecnología para mejorar la calidad de vida de quienes padecen dolencias graves o crónicas.

El 21 será la plataforma – también de biomedicina – de Intrommune Therapeutics, dedicada al tratamiento de alergias y enfermedades asociadas, consideradas en su mayoría crónicas, de por vida y que afectab la calidad de vida de millones de personas a escala global.

Cabe recordar que Unicorn Hunters crea un nuevo género para el público – Enrichtainmet – que combina el entretenimiento puro con el potencial de los consumidores de todo el mundo para respaldar oportunidades de inversión seleccionadas antes de la OPI y llevar a que las empresas alcancen la codiciada valoración de unicornios, es decir, con un valor de un millardo de dólares o más.

El caso de Starton Therapeutics

Recordemos que en la sesión previa, el panel del “Circle of Money” de Unicorn Hunters puedo evaluar a Starton Therapeutics y su sofisticada propuesta: la empresa está constituida por una plataforma con el potencial de extender y mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer.

Fundada por un emprendedor mexicano, empresa de biotecnología en etapa clínica emergente que busca transformar el estándar de terapias de atención, con tecnología transdérmica patentada.

Y, si se pregunta por qué es mejor idea un tratamiento en la piel que uno oral, la respuesta es que el mismo podría:

Mejorar los niveles de absorción de los principios activos…

… más rápido…

… y con menos efectos secundarios.

Por ello, la labor de la startup es una promesa de mejoría desde cualquier ángulo.

“Si se pueden reducir los efectos secundarios relacionados con la dosis y las personas con cáncer pueden tolerar la terapia de mantenimiento durante décadas para ayudar a permanecer en remisión, estos cánceres, que anteriormente eran una sentencia de muerte, se volverían más parecidos a una enfermedad crónica con una vida útil prolongada y una saludable calidad de vida”, dijo Pedro Lichtinger, presidente y director ejecutivo de Starton Therapeutics.

Espacio para la disrupción

Las invitación, entonces, es para conocer una nueva experiencia de innovación tecnológica y emprendimiento realizado por talento latinoamericano, pensando en el mundo.

Además, Unicorn Hunters quiere ser un espacio para que la gente común pueda encontrar proyectos en ciernes a los cuales apoyar como un mecanismo de inversión en el mediano y largo plazo.

Recordemos que el “Circle of Money” del programa incluye a:

Steve Wozniak (cofundador de Apple)

(cofundador de Apple) Silvina Moschini (CEO de SheWorks!)

(CEO de SheWorks!) Alex Konanykhin (CEO de TransparentBusiness)

(CEO de TransparentBusiness) Lance Bass (cantante, actor, productor e inversionista )

(cantante, actor, productor e inversionista ) Rosie Rios (ex Tesorera de los Estados Unidos)

(ex Tesorera de los Estados Unidos) Y Moe Vela (abogado, autor, empresario y ex Director de Administración de Joe Biden).

Los nuevos episodios de Unicorn Hunters se transmiten cada dos lunes a las 10 a.m.EDT en UnicornHunters.com con distribución paralela a través de Amazon Prime y múltiples canales en línea, incluidos LinkedIn Broadcast, Facebook Video, YouTube y Vimeo.

La serie está financiada por TransparentBusiness y producida por Smart Dog Media (The Masked Singer, The Masked Dancer, Celebrity Show Off) del ícono de los reality shows Craig Plestis.