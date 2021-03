Las empresas gastan mucho en tecnología de la información(TI) cada año, pero pocas consiguen lo que quieren de esas inversiones.

En un estudio de la consultora, concluyeron que sólo el 8% de las empresas afirma estar obteniendo el valor de su dinero en términos de buenos resultados empresariales y capacidades digitales avanzadas. Aquellas compañías que tengan un conocimiento más profundo de cómo se gastan sus presupuestos de tecnología, podrán hacer los ajustes necesarios para redirigir el gasto hacia donde crea valor.

La total transparencia del gasto en tecnología permite a las empresas comprender mejor en qué aspectos esta financiación está dando sus frutos y en cuáles no, además de que también las ayuda a ser más ágiles a la hora de cambiar el gasto para que pueda generar el máximo valor. De acuerdo con la consultora, para lograr conseguir mayor claridad en este rubro, se necesita de un programa de tres pasos:

1. Análisis en tiempo real.

Los datos precisos y relevantes sobre el gasto ayudan a los ejecutivos a extraer ideas significativas y a reasignar las inversiones allí donde pueden generar más valor. A medida que las empresas persiguen sus objetivos digitales, los líderes financieros y tecnológicos suelen adquirir estas herramientas cuando los niveles de gasto aumentan y las prioridades cambian con frecuencia.

2. Visión del gasto por productos.

El pensamiento tradicional dividía el gasto en categorías tecnológicas como hardware, software, telecomunicaciones y mano de obra, sin embargo, esta visión se queda corta, las empresas pueden generar más valor enmarcando la visión del gasto en torno a los productos, las experiencias de los clientes o las capacidades empresariales. Un cuadro de mando de gastos, le permitiría a los altos cargos acceder a los datos que necesitan para decidir cuándo reasignar el gasto de un producto a otro, de acuerdo con el valor empresarial que se genera.

3. Responsabilidad compartida por toda la organización.

Al desarrollar una transparencia a nivel de producto y una cultura de responsabilidad compartida del gasto, los líderes de las funciones financieras, tecnológicas y empresariales pueden ajustar continuamente el gasto y ahorrar costos. Comprender los costes tecnológicos en estas categorías ayuda a los jefes de producto y a los responsables de ingeniería a tomar mejores decisiones sobre la asignación de recursos, al tiempo que aumenta la confianza entre ellos.

Conseguir una transparencia total en el gasto de TI no es suficiente para transformar una empresa en un líder tecnológico, pero es un paso vital en esa dirección, pues proporciona beneficios inmediatos y duraderos a las empresas que lo consiguen. Estas son algunas conclusiones del informe de Bain, A Better View of Technology Spending Improves Business Outcomes.