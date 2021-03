Elon Musk y Tesla refuerzan su respaldo al Bitcoin

A partir de ahora será posible comprar un Tesla utilizando Bitcoin como medio de pago. La noticia no deja de ser llamativa y el hecho de que un fabricante de automóviles te permita realizar compras empleando criptomonedas puede resultar, hasta cierto punto, transgresor, a pesar de que cada vez sean más los comercios y empresas que acepten Bitcoin y otras criptomonedas como medio de pago.

Ahora bien, la relación de Elon Musk y Tesla con el Bitcoin es mucho más profunda, como también el efecto que puede tener, para el fabricante de coches eléctricos y para la criptomoneda.

Pero lo interesante llegaba a continuación. Elon Musk asegura que los Bitcoin recibidos en la venta de sus productos no se convertirán a una moneda de curso legal, con lo cual el Bitcoin pasa a ser algo más que un mero medio de pago se valora como un activo digital.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.

Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021