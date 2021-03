Conheça as duas opções em orçamento para a cibersegurança do seu negócio

Calcular qual será o seu orçamento para cibersegurança não é algo fácil. Conheça duas abordagens para o setor e o que você pode aprender sobre cada uma delas.

Ao redor do mundo, os gastos com produtos e serviços de cibersegurança vêm crescendo nos últimos anos. De acordo com a Gartner, o valor total passou de US$ 114 bilhões em 2018, um valor já 12,4% maior que o de 2017, para mais de US$ 124 bilhões em 2019. Ou seja, o momento para se juntar à corrente é agora.

Além disso, os próprios líderes de segurança de TI dentro das empresas também têm expectativas altas para o setor, já que 72% deles afirmam que seus orçamentos para 2020 aumentaram. Porém, com mais dinheiro investido na segurança de dados, uma pergunta paira no ar: como está sendo investido esse dinheiro?

A questão é: existem duas formas de decidir o futuro da cibersegurança dentro da sua empresa:

Apostar na sua intuição e experiência prévia em situações similares ou seguir as decisões de terceiros. Essa é a abordagem convencional.

Analisar o seu caso especificamente, separá-lo em pequenas partes e tentar calcular a probabilidade de que cada uma dessas partes mude num futuro próximo. Isso é o que chamamos de uma abordagem baseada em risco.