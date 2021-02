Galaxy SmartTag: La forma más inteligente de rastrear sus pertenencias

Pequeño en tamaño pero grande en utilidad. Con el Galaxy SmartTag se acabó el estrés de perder desde objetos más pequeños hasta otros de alto valor.

Samsung Electronics lanzó recientemente el Galaxy SmartTag, el dispositivo de Samsung que te ayudará a ubicar los artículos personales que se te hayan perdido. Es pequeño y cómodo de adjuntar a un llavero, a un equipaje o cualquier otra pertenencia personal, pues mide 4 centímetros por 4 centímetros y apenas pesa 13 gramos. Cuando lo necesites usar, sencillamente podrás rastrearlo con tu teléfono inteligente y te evitarás el disgusto y la pérdida de tiempo que generalmente te produce esta común situación.

¿Cómo utilizar Galaxy SmartTag?

Antes de que puedas usar tu Galaxy SmartTag, primero debes estar conectado a su teléfono inteligente1.

Simplemente presionas el botón en el medio del SmartTag y enseguida lo presionas una vez más cuando tu teléfono inteligente lo busque. Luego podrás ver la ubicación del tag en un mapa usando SmartThings Find en la aplicación SmartThings y usar funciones como navegación para localizar la etiqueta o hacer que emita un timbre.

Las llaves del auto debajo del sofá

Quieres llegar a tiempo al trabajo pero las llaves del auto que has dejado en el estante ya no están allí. Revisas tu bolso y tus bolsillos, ¡pero las llaves no están por ningún lado! Sencillo: tomas tu teléfono inteligente y abres SmartThings Find. Presionas ‘Ring’ y un timbre comienza a sonar por debajo del sofá2 – ¡el último lugar en que habrías pensado buscar! Gracias al SmartTag llegarás con puntualidad.

Tu teléfono está metido en el costado de la cama

Estás seguro de que has dejado tu teléfono inteligente en la cama, pero después de hacer algunas tareas domésticas, regresas a tu cuarto y no lo encuentras. No hay nadie en casa a quien puedas pedirle que llame a tu teléfono para ubicarlo mediante un repique e incluso si lo hubiera, ¡lo has dejado en modo silencioso!

Afortunadamente tu Galaxy SmartTag también puedes utilizarlo para localizar tu smarthphone activando la función ‘localizar teléfono inteligente con tag’2 para que emita un sonido. Presionas el botón en tu SmartTag dos veces y tu teléfono comienza a emitir un timbre, y enseguida lo localizas atrapado entre el colchón y el marco de la cama.

En el collar de tu perro

“Ding-dong”. Cuando escucha el timbre, tu perro Buddy corre hacia la puerta. Por muy agradable que sea la forma en que saluda a los visitantes, a veces se sale de la casa. Como en otras ocasiones, Buddy escapa en el momento en que abres la puerta y sale corriendo a la calle. Afortunadamente, le colocaste el SmartTag en el collar. Cuando el Galaxy SmartTag está cerca de tu teléfono inteligente, utiliza la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE)3 para proporcionar la ubicación de la etiqueta. Pero si la etiqueta no está cerca de tu smarthphone o el Bluetooth está desconectado, el tag usa otros teléfonos inteligentes Galaxy cercanos para detectar la señal SmartTag y ayudarte a localizar a tu mascota. Abres el mapa en SmartThings Find, navegas hasta el pin designado y encuentras a Buddy esperando frente a la panadería.

Controlar tus electrodomésticos de forma remota

Estás saliendo de tu casa y al llegar a tu automóvil recuerdas que olvidaste apagar el purificador de aire. En lugar de volver a entrar, simplemente presionas el botón del Galaxy SmartTag que cuelga de tu bolso.

El Galaxy SmartTag es útil no solo para localizar elementos, sino también para controlar de forma remota sus dispositivos inteligentes. A través de la aplicación SmartThings puedes configurar las funciones que se ejecutarán cuando presiones brevemente el botón del tag una vez y cuando lo mantengas presionado2. Una vez que hayas configurado otros dispositivos en el menú ‘Mode’ de la aplicación SmartThings4, podrás controlar múltiples equipos con tu SmartTag.

Está muy claro: Galaxy SmartTag es una solución compacta y fácil de usar que te ayudará a proteger sus pertenencias, desde objetos pequeños hasta los más valiosos. Si eres propenso a perder cosas y quieres cuidarlas mejor, el Galaxy SmartTag es para ti.

1La disponibilidad puede variar según el mercado y el operador. Disponible en teléfonos inteligentes y tabletas Galaxy con Android 8 o posteriores.

2Disponible solo cuando Galaxy SmartTag y su teléfono inteligente Galaxy están conectados.

3El alcance de Bluetooth del Galaxy SmartTag es de hasta 120 metros en un entorno sin obstáculos. El rendimiento real puede variar según el entorno.

4Solo es posible controlar dispositivos que estén registrados en la aplicación SmartThings