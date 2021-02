Appgate se fusionará con Newtown Lane Marketing

La empresa fusionada pretende subir su nivel de cotización a Nasdaq después de consolidarse la transacción y cumplir los requisitos de cotización.

Newtown Lane Marketing y Appgate, empresa de acceso seguro, anunció la celebración de un acuerdo definitivo de fusión empresarial. Tras confirmar la transacción, Appgate pasará a cotizar en la bolsa con importantes recursos financieros para acelerar sus estrategias de crecimiento, expansión y de salida al mercado. Appgate anunció que un administrador líder de inversiones alternativas con más de $12.5 mil millones en activos bajo gestión, invertirá hasta $100 millones en bonos convertibles con una valoración de $1 mil millones después de la inversión.

Con sede en Miami y más de 360 empleados, Appgate cuenta con el sistema de ciberseguridad Zero Trust, una herramienta rápida, efectiva y expansible para empresas privadas y entidades gubernamentales. Sus soluciones de acceso seguro incluyen perímetro definido por software (SDP), autenticación basada en riesgos y protección contra amenazas digitales, así como servicios profesionales orientados a delitos cibernéticos.

La solución insignia de Appgate, el SDP, ha logrado una retención del 125% en dólares netos entre sus usuarios y es reconocido como el producto de mejor desempeño de la industria, con una calificación de 4.8 de 5 estrellas según las reseñas de sus clientes en Gartner Peer Insights y nombrado como uno de los selectos “líderes” de Forrester Wave™ Zero Trust eXtended Ecosystem (tercer trimestre de 2020).

Una muy buena posición

Appgate salió de Cyxtera Technologies como empresa autónoma en enero de 2020 con el fin de acelerar sus labores en la industria de la ciberseguridad. Actualmente, se encuentra en una muy buena posición para obtener un crecimiento a largo plazo en el mercado de la ciberseguridad Zero Trust, que se espera que alcance los $38 mil millones para 2025. La ciberseguridad no había tenido nunca tanta o más importancia concentrada, y las soluciones Zero Trust de Appgate garantizan que el acceso a la red se base en un acceso y movimiento menos privilegiados dentro de los que se elimina, reduciendo el riesgo de ataque incluso con mayores cantidades de trabajadores remotos y con una mayor adopción de la nube.

“Este es un tiempo extraordinario de crecimiento en nuestra industria, esta inversión implica un gran fortalecimiento para la región de Latinoamérica, donde podremos seguir potenciando nuestra solución Total Fraud Protection y la herramienta SDP. En Appgate usamos un software de vanguardia diseñado en torno a los principios de Zero Trust y por eso somos el socio preferido de empresas con visión de futuro y clientes federales que reconocen la importancia de adoptar una estrategia Zero Trust para evitar ataques y delitos de alto riesgo”, comentó Alberto Arango, Chief Revenue Officer de Appgate.

Inversión de $100 millones y mayor nivel de cotización

Conforme a los términos del acuerdo, BC Partners y Medina Capital seguirán siendo los accionistas mayoritarios de Appgate y controlarán aproximadamente un 74.4% de las acciones ordinarias de Newtown, que totalizan alrededor de 157.5 millones de participaciones después del cierre, asumiendo la recepción por parte de Appgate de la inversión completa de bonos convertibles valorada en $100 millones. Según los términos de la inversión, Appgate recibió $50 millones al suscribirse el acuerdo de fusión para impulsar de inmediato el crecimiento, recibirá $25 millones con el cierre y luego recibirá hasta $25 millones adicionales después del cierre. BC Partners y Medina Capital mantendrá el 100% de sus acciones existentes de la empresa combinada durante al menos 12 meses después del cierre.

La empresa combinada buscará cotizar sus acciones en el mercado de valores Nasdaq o en la bolsa de valores de Nueva York tan pronto como sea posible después de consumar la transacción y cumplir los requisitos de cotización correspondientes.

Para Arango, “la adopción de los principios de Zero Trust nunca había sido tan necesaria y nos enorgullece ser los líderes en este sector emergente y de tan rápida evolución. Como empresa que cotiza en la bolsa, podremos seguir innovando, adelantarnos a las amenazas de seguridad emergentes y acelerar el crecimiento de nuestros ingresos. Todo esto permite que nuestros clientes, privados y públicos, operen con seguridad y tranquilidad”.

Un candidato excepcional de fusión

“Appgate está al frente de la industria de la ciberseguridad y nos complace que haya decidido fusionarse con Newtown. Hemos dedicado los últimos años a buscar un candidato excepcional de fusión y en Appgate encontramos a una empresa excepcional dirigida por un equipo de gerencia de talla mundial, que cuenta con el respaldo de una firma líder de capital privado, BC Partners, y un emprendedor de tecnología muy exitoso e innovador”, afirmó Jon Ledecky, presidente y accionista de Newtown.