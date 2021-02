Qué haríamos sin el otro gigante de Internet: Wikipedia?

Wikipedia, la enciclopedia que cualquiera puede editar, celebró su vigésimo aniversario. Es ahora el trabajo de referencia más grande y más leído en la historia.

Por: Laszlo Beke, presidente de Bekesantos.

Creció en forma orgánica, en la medida que más y más personas ordinarias decidieron contribuir, y mucho de su éxito depende de la cultura que ha creado. El portal tiene sus raíces en el tecno-optimismo de finales del S.XX, cuando se postulaba que personas ordinarias podían usar sus computadoras como herramientas para la liberación, la educación y la ilustración. Wikipedia hospeda más de 55 millones de artículos en más de 300 idiomas, cada uno escrito por un voluntario. Se lee 8.000 veces cada segundo y es el portal #13 en popularidad, por delante de Reddit, Netflix e Instagram. Con más de 20.000 millones de vistas mensuales en sus páginas se ha convertido en la referencia estándar para cualquiera con una conexión a Internet.

El modelo de operación

Wikipedia es una rareza que desafía la receta de Silicon Valley para el éxito. El portal no tiene accionistas, no ha producido multimillonarios y no vende publicidad. Wikipedia está estructurada como una sociedad sin fines de lucro y por ello se puede concentrar en sus lectores y editores sin tener que considerar las exigencias (potencialmente conflictivas) de sus anunciantes. Tampoco es típica en el sentido que depende de seres humanos y no de algoritmos. Mientras que las redes sociales usan programas para maximizar la “participación” (para vender más publicidad), los ideales de Wikipedia son más terrenales: precisión, imparcialidad y discusiones basadas en la buena fe.

Fuente Fiable

Todavía no tiene todavía la autoridad y gravedad de enciclopedias más antiguas como la “Britannica”, escritas por expertos académicos remunerados en lugar de aficionados. Escuelas, universidades y verificadores de The Economist no ven con buenos ojos que se confíe en Wikipedia. Sin embargo, mientras el mundo arremete contra las redes sociales por censura, “fake news”, desinformación y teorías conspirativas la reputación de Wikipedia es mejor que nunca. Es cierto que ha sufrido un número de vergüenzas públicas (es particularmente vulnerable a vandalismo y travesuras), pero resulta que Wikipedia es razonablemente precisa. Investigaciones realizadas comparándola con “Britannica” han encontrado muy pocas diferencias en el número de errores que expertos podían identificar en un artículo típico.

Las explicaciones de ese fenómeno incluyen: (1) Las decisiones deliberadas, (2) Estructura – La intimatoria lista de reglas implica que los editores tienen una empinada curva de aprendizaje y (3) Su apertura y popularidad ayudan para asegurar que los errores en los artículos más leídos son rápidamente ubicados y corregidos. Los enfrentamientos de tipo ideológico se pueden desactivar colocando párrafos que esbozan los diferentes puntos de vista.

Valor de Wikipedia

El valor y la influencia de Wikipedia son difíciles de calcular. Sus ingresos provienen de ayudas filantrópicas y de donaciones de sus usuarios. Al igual que la formación de los hijos y el trabajo del hogar no es paga y por ello queda invisible en la herramientas económicas estándar. Algunos investigadores se han atrevido a realizar cálculos y un estudio del año 2.018 estimó que los consumidores estadounidenses le ponen un valor anual de US$150 a Wikipedia. Eso equivaldría a US$42.000 anuales solo en Estados Unidos. Habría que agregar los beneficios indirectos, ya que muchas empresas usan Wikipedia en formas que les genera ingresos. Amazon y Apple depende de ella para que sus asistentes de voz (Alexia y Siri) provean “respuestas factuales” y Google lo utiliza para poblar sus “cajas de hechos”.

El culto al aficionado

Gran parte del éxito de Wikipedia está asociado a la cultura que sus usuarios han creado. A la gente le gusta probar que tienen razón, demostrar su competencia. Ello es evidente en las páginas de discusión que acompañan a cada artículo, donde los contribuyentes del portal debaten la importancia de cada tópico, la calidad de las fuentes primarias, que información incluir o excluir y más. La página que esquematiza el “Punto de Vista Neutral” tiene 4.500 palabras e incluye recomendaciones sobre la mejor manera de describir opiniones estéticas, cuales suposiciones se consideran necesarias y cuales deben ser justificadas. También señala los riesgos de proveer “un balance falso” sobre temas controvertidos.

Uno de sus poderes más fuertes es también el más sutil. Siendo el primer recurso de estudiantes, profesores, periodistas y un gran número de curiosos, sus contribuyentes se preocupan por su contenido intelectual integral. Curiosamente, es la fuente más leída en el mundo sobre información médica- tanto por médicos como por pacientes y ha sido extraordinariamente importante durante la pandemia.

Los cambios futuros

Si Wikipedia no existiera ya, posiblemente no podría crearse en mundo actual de Internet. Mantener sana la cultura de Wikipedia significa avanzar con los tiempos. Wikipedia es un producto de Internet en el PC y por el creciente uso de teléfonos inteligentes, Wikipedia se está moviendo hacia herramientas de edición móviles. Con ello se espera atraer editores jóvenes y que aquellos que viven países más pobres puedan participar. Atraer un contingente sólido y continuo de nuevos editores es vital para la supervivencia a largo plazo de Wikipedia, al igual que captar nuevos contribuyentes. Hoy en día el 80% de los editores son masculinos y sesgados hacia Norte América y Europa. La enciclopedia es popular en América, Europa, Rusia y Japón, pero poco leída en la India y África Sub-subsahariana y necesita cubrir todo el globo.

