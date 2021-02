Cobol se transformó para responder a las necesidades de cada etapa del proceso de desarrollo, ofrece todos los beneficios de los nuevos lenguajes.

Autor: Marcelo García Blanco – Especialista Cobol de G&L Group*

Desde hace un tiempo a esta parte en el inconsciente colectivo de las nuevas generaciones prevalece la idea que el perfil Cobol- Common Business Oriented Language-, está en extinción o que quedó obsoleto. Cobol se transformó para responder a las necesidades de cada etapa del proceso de desarrollo. La versión actual ofrece todos los beneficios de los nuevos lenguajes de programación. Contra todo prejuicio o idea de que el perfil de estos programadores pasó de moda o es un rol antiguo, la crisis provocada por el COVID-19 generó una urgencia en la contratación de estos perfiles y con esta se pusieron en evidencia varios motivos por los cuáles es clave contratar perfiles Cobol:

La estabilidad y la capacidad de adaptación destaca a este perfil. No hay que cambiar el código cada vez que se avanza tecnológicamente: organizaciones de datos, comunicaciones etc. Cobol fue asimilando todos los avances sin perder sus objetivos originales, claridad de código, excelente definición de memoria y aprovechamiento de recursos etc.

Su independencia hace posible utilizar el mismo programa en diferentes plataformas. Puede operar en todas las plataformas actuales de negocio, incluyendo Windows, Unix y Linux.

La mayor parte de los negocios que utilizan Cobol no solo se mantienen, sino que expanden su programación.

Las aplicaciones no son diferentes de otros lenguajes de programación. El desarrollo Cobol se lleva a cabo en sistemas distribuidos con Entorno de Desarrollo Integrado (Integrated Development Environment, IDE) modernos, como Visual Studio o Eclipse.

Un Cobol actual puede generar códigos nativos para Windows, .NET, UNIX, Linux, JVM y la nube. Los programas se integran fácil a las tecnologías actuales con la misma facilidad que Java o soluciones C#.

Cobol tiene una gran capacidad de integración. Tienen un enfoque de programación orientado a objetos lo que permite conectar con otros lenguajes como como Java o C#.

La sintaxis es muy fácil de entender; cualquiera que conozca otro lenguaje de codificación puede aprender fácilmente cómo utilizar la plataforma.

Es más económico actualizar la estructura Cobol, en vez de reubicar una estructura de negocio en una nueva plataforma. Manteniendo las prácticas de negocios comprobadas, se evitan costos y riesgos generados por nuevos programas.

Estos motivos son los que hoy hacen que el perfil Cobol se haya convertido en uno de los más valorados y buscados; otra faceta más del Covid.19 y sus efectos. Y a pesar que hay una gran demanda y oportunidad de estabilidad laboral para aquellos que manejen el lenguaje, los jóvenes interesados hoy no encuentran instituciones que imparten esta enseñanza, ya que la mayoría de las universidades no lo incluyen en sus programas. Sin embargo no es imposible aprender Cobol; existen muchas empresas que eligen capacitar a los recursos internos en este lenguaje, fomentando así una rápida y efectiva inclusión de estos perfiles en proyectos productivos.

*En 2020 G&L Group formó 12 profesionales de perfil Cobol, que ya están activos en el mercado laboral.