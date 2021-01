Experiencias tecnológicas enfocadas en los seres humanos

Los datos del estudio muestran dónde pueden tomar medidas inmediatas las empresas a fin de ayudar a los empleados a ser más eficaces.

Por: Maryury Romero, General Manager Colombia y Ecuador para Dell Technologies.

Este año, hemos tenido muchos sentimientos sobre la tecnología. Desde marzo se ha convertido en una fuerza vinculante a medida que transformamos nuestra manera de trabajar. Nos enfrentamos a la fatiga de las videoconferencias, la caída de conexiones y la pérdida del contacto humano que necesitamos tanto individual como colectivamente.

Teniendo en cuenta las experiencias tecnológicas, a principio de este año, cuando el trabajo todavía era un lugar físico al que íbamos, comenzamos el estudio “Brain on Tech” que captura la relación entre la tecnología, nuestra productividad en el trabajo y cómo nos sentimos.

Entonces, ¿cómo se mide el impacto de la tecnología en las personas? ¡Con tecnología, por supuesto! Este primer experimento de investigación neurocientífica realizado por Dell Technologies utilizó auriculares con detección cerebral para supervisar las ondas cerebrales de los participantes. Al supervisar la actividad y las respuestas a situaciones específicas, pudimos medir cómo la tecnología afecta nuestra capacidad para trabajar y su impacto en nuestro bienestar general.

Los datos del estudio muestran dónde pueden tomar medidas inmediatas las empresas a fin de ayudar a los empleados a ser más eficaces (algo que yo llamo “felices y productivos”) y reducir su “desgaste”.

Desde la planificación de la incorporación de los empleados con RR. HH. hasta las soluciones de TI en situaciones de emergencia, nuestros clientes trabajan arduamente para brindar las experiencias adecuadas a su personal, y nosotros queremos ayudar.

Eficacia en el trabajo

En la actualidad, los empleados transitan por varios lugares de trabajo, con diferentes experiencias y protocolos según su ubicación y conectividad. En estas situaciones, la tecnología defectuosa puede escalar rápidamente a una situación estresante, especialmente sin un fácil acceso a TI. Nuestra investigación reveló lo siguiente:

Tener tecnología desafiante fue más del doble de estresante que usar buena tecnología para lograr una tarea equivalente. El aumento del nivel de estrés superó incluso al de una persona reticente a la que se le pidió que cantara una canción desconocida en público.

de estresante que usar buena tecnología para lograr una tarea equivalente. El aumento del nivel de estrés superó incluso al de una persona reticente a la que se le pidió que cantara una canción desconocida en público. Sin embargo, el estudio también descubrió disminuciones significativas en el estrés una vez que los participantes recibieron y utilizaron tecnología nueva y con mejor funcionamiento.

Parece obvio que lo bueno es bueno y lo malo es malo; pero, cuando uno toma decisiones sobre tecnología, hay cuestiones muy específicas que atormentan a los empleados de forma continua. Por ejemplo, los cambios de contraseña, los bloqueos del sistema y la conectividad de red. Unificar la experiencia del usuario final puede ayudar. Los informes y la administración centralizados en una variedad de dispositivos, tanto corporativos como del usuario, pueden ayudar.

Las experiencias pequeñas también son importantes

Los puntos altos y bajos en el uso de la tecnología tienen un impacto extendido en los sentimientos de los empleados.

En Brain on Tech, estudiamos la experiencia de inicio de sesión con contraseña para medir el impacto específico de la experiencia universal “No puedo iniciar sesión y trabajar”. Encontramos lo siguiente:

El mal funcionamiento de la contraseña para acceder a la computadora bajo presión aumentó el estrés en un 31 por ciento en el transcurso de cinco segundos. Este estrés pareció trasladarse a las tareas que los usuarios realizaron posteriormente, lo que no permitía que se calmaran.

¿Cómo se mantiene la simpleza con las contraseñas? Para garantizar que los empleados tengan experiencias sin interrupciones ni fricciones durante los intentos de inicio de sesión, Dell creó Express Sign-In, una función que bloqueará su dispositivo cuando esté lejos de la computadora y, luego, lo desbloqueará automáticamente cuando regrese a ella, todo mediante tecnología biométrica. Si esta función se combina con acceso contextual y restablecimiento de contraseñas simplificado mediante Dell Technologies Unified Workspace, la experiencia informática de los usuarios finales será mucho más agradable para ellos.

Mantenerse actualizado garantiza la calidad

Un antiguo dilema entre el personal de TI es el costo total de propiedad (TCO). Hoy sabemos que el aumento de las capacidades de administración y seguridad ayuda a TI a defender la necesidad de actualizar el hardware en la mayoría de los casos; pero ¿cómo se cuantifican la productividad y la felicidad de los empleados?

Las empresas que invierten y proporcionan buena tecnología a su fuerza laboral obtienen beneficios que les dan una ventaja competitiva. Esta unión entre la productividad y la felicidad puede lograrse con buena tecnología. La investigación de Brain on Tech reveló lo siguiente:

Los empleados pueden lograr un asombroso 37 por ciento más en un día laboral cuando usan buena tecnología. Sin embargo, las malas experiencias tecnológicas impiden el desempeño de los empleados en más de un 30 por ciento en promedio , independientemente de lo buenos que uno piense que son con las computadoras.

más en un día laboral cuando usan buena tecnología. Sin embargo, las malas experiencias tecnológicas impiden el desempeño de los empleados en más de un , independientemente de lo buenos que uno piense que son con las computadoras. (Casi) todo el mundo ama a los cachorritos. Recibir buena tecnología después de lidiar con mala tecnología fue tan emocionante como mirar videos de cachorritos.

Algo más sobre la seguridad: más allá del impacto que tiene en los empleados, la tecnología obsoleta es más vulnerable a los ciberataques. Recomendamos a las empresas que eviten extender el uso de la tecnología (hardware/software) más allá de un ciclo de vida de tres años para mantenerse al día con el ritmo de la innovación, que constantemente proporciona dispositivos más rápidos y seguros. Las empresas también pueden protegerse contra ataques silenciosos a nivel de BIOS con Dell SafeBIOS.

Inteligencia: “Gracias. No sabía que lo necesitaba”.

¿Quiere ofrecer más opciones a sus usuarios finales o quiere resolverles problemas que no sabían que se podían solucionar? En el mundo actual de las multitareas, las PC están repletas de aplicaciones y software que permiten a los empleados realizar tres tareas a la vez: responder correos electrónicos, trabajar en un proyecto y comunicarse con colegas y clientes. Las fallas en medio del flujo de trabajo pueden tener un impacto significativo sobre el desempeño y la actitud de los empleados.

¿Alguna vez entró en pánico después de perder un archivo? Solo la idea de perder el trabajo me hace elevar la frecuencia cardíaca mientras escribo. El dolor es real y se expresa en cifras en las mediciones de Our Brain on Tech. Por ejemplo, los empleados que sufrieron una pérdida de datos de la hoja de cálculo experimentaron un aumento del 17 por ciento en los niveles de estrés en solo 8 segundos .

Todos los días nos enfocamos en brindar tecnología para seres humanos, y la investigación de Our Brain on Tech nos brinda nuevas maneras de ver los beneficios de las experiencias mejoradas para usted y su gente. Para nuestro equipo en Dell, continuaremos mejorando todo lo que respecta a experiencias e innovaciones tecnológicas, que son más importantes que nunca.

