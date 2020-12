A infraestrutura de desktop virtual (VDI) é uma tecnologia fundamental que muitas organizações utilizam como parte de sua estratégia de transformação digital.

A transformação digital, o processo de aplicação de estratégias digitais inovadoras para melhorar as operações e criar novos serviços, representa vários desafios para as organizações. Dessa forma, o guia estratégico da TI para se adaptar a essas mudanças continua evoluindo. A alocação dinâmica de recursos de TI, as preocupações emergentes com a segurança e uma força de trabalho cada vez mais remota são apenas alguns dos fatores que as organizações precisam abordar ao mesmo tempo em que permanecem competitivas.

A infraestrutura de desktop virtual (VDI) é uma tecnologia fundamental que muitas organizações utilizam como parte de sua estratégia de transformação digital.

Este guia descreverá:

Características comuns das organizações adaptáveis.

Desafios do gerenciamento da infraestrutura de desktops.

Principais aspectos e benefícios da VDI.

Como avaliar opções de VDI.

Próximos passos.