VMware Workspace ONE Access obtuvo autorización de FedRAMP

VMware Workspace cumplen con los rigurosos requisitos de seguridad en la nube exigidos a todas las agencias federales de los Estados Unidos.

VMware Workspace ONE Access ha logrado la autorización moderada del Programa Federal de Gestión de Autorizaciones y Riesgos (FedRAMP) de los Estados Unidos, que habilita la implementación de la tecnología en las dependencias de la administración federal de este país.

Para lograr esta autorización, VMware Workspace ONE Access se une a VMware Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM) y a un grupo de élite de líderes tecnológicos que permiten al sector público y otras industrias reguladas adoptar rápidamente soluciones SaaS para permitir misiones TI más seguras y económicas basadas en la nube.

La autorización moderada de FedRAMP y su referencia de 325 controles, permite a los usuarios de agencias federales y otras industrias en entornos regulados gestionar información no clasificada controlada (CUI), como información de identificación personal (PII) e información de defensa cubierta de rutina (CDI).

FedRAMP proporciona requisitos de seguridad estandarizados para productos en la nube, evaluaciones de servicios y monitoreo utilizados en agencias federales. Permite un proceso de compra más simplificado para los clientes federales de Estados Unidos, al estandarizar los requisitos de seguridad en todas las agencias federales y les permite elegir con confianza soluciones en la nube autorizadas que cumplan con varios niveles de requisitos de seguridad y certificación.

Soporte al trabajo distribuido

“El gobierno actual de los Estados Unidos está en una carrera por modernizar su infraestructura de TI para respaldar misiones cada vez más complicadas, mayores cargas de trabajo y una fuerza laboral cada vez más distribuida, y hacerlo frente a un panorama de amenazas en constante evolución”, dijo William J. Rowan, vicepresidente de ventas federales, Gobierno, Educación y Salud (GEH), VMware. “Al obtener la autorización de FedRAMP para Workspace ONE Access, VMware equipa a nuestros clientes federales con gestión de dispositivos, gestión de acceso y un enfoque integral de Zero Trust, lo que les permite maximizar tiempo y recursos, mejorar la eficiencia de la seguridad y aumentar la resiliencia”.

Muchas agencias del gobierno federal están analizando que existen beneficios al tener una fuerza laboral distribuida, si pueden resolver el mayor desafío tecnológico que presenta el trabajo remoto: el acceso a la red y la gestión de dispositivos. Los trabajadores remotos han estado luchando con una gran cantidad de problemas relacionados con el acceso y la experiencia del usuario, desde procesos de autenticación e inicio de sesión demasiado complejos hasta aplicaciones de ejecución lenta. Los equipos de TI han estado luchando por proteger y optimizar mejor una red repentinamente sin perímetro a la que se accede desde dispositivos y ubicaciones desconocidas.

VMware Workspace ONE Access ofrece autenticación multifactorial (MFA), acceso condicional e inicio de sesión único (SSO) para aplicaciones mediante la combinación de la identidad del usuario con factores como la información del dispositivo y la red para tomar decisiones de acceso condicional basadas en inteligencia.

Como parte de la plataforma autorizada de Workspace ONE FedRAMP, las agencias federales que enfrentan el desafío de asegurar una fuerza de trabajo remota, ahora pueden ofrecer un enfoque de seguridad Zero Trust, al tiempo que brindan acceso desde equipos suministrados por el gobierno (GFE) o programas de dispositivos BYO para una experiencia de acceso de aplicaciones más segura y consistente desde cualquier dispositivo.

Disponible como un servicio alojado en la nube, Workspace ONE Access es una parte integral de la plataforma Workspace ONE, que incluye Workspace ONE Intelligent Hub y Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM).