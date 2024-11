Descubre los errores más comunes y cómo las tecnologías emergentes pueden transformar la experiencia del cliente en el competitivo mundo del retail online.

Un análisis de los 27 principales e-commerce de América Latina revela áreas críticas de mejora en búsqueda interna, personalización, accesibilidad y experiencia del cliente. ¿Cómo pueden las tecnologías como la IA Generativa impulsar el rendimiento y evitar pérdidas de ventas?

Un diagnóstico preocupante: la brecha entre expectativas y realidad

En América Latina, 83% de los carritos de compra online son abandonados antes de finalizar la transacción. Esto no solo refleja un desafío técnico, sino también una oportunidad masiva de optimización. El estudio de Retail Garage de Google Cloud analizó las experiencias de compra de 27 retailers líderes, detectando fallos que podrían costar millones en ingresos perdidos.

El 67% de los e-commerce no manejaron errores tipográficos en búsquedas internas. Un cliente que busca “zapatto” en lugar de “zapato” probablemente abandonará la página si no obtiene resultados relevantes.

Un cliente que busca “zapatto” en lugar de “zapato” probablemente abandonará la página si no obtiene resultados relevantes. Solo 7 de 27 plataformas ofrecieron recomendaciones personalizadas, una función clave que podría incrementar las ventas hasta en un 40%, según McKinsey.

¿Por qué importa esto?

Cada segundo cuenta. El 50% de los consumidores espera que una página cargue en menos de 2.5 segundos, pero 13 de las plataformas evaluadas no lograron cumplir este estándar. Además, elementos como el autocompletado y las recomendaciones complementarias siguen siendo escasos en el ecosistema de e-commerce regional.

Soluciones prácticas para optimizar la experiencia

Las herramientas tecnológicas pueden ser la diferencia entre la lealtad del cliente y su frustración. Algunas estrategias clave incluyen:

Mejoras en búsqueda interna: Implementar búsqueda semántica que entienda conceptos y errores comunes.

Incorporar búsqueda por imagen o voz para adaptarse a un público más diverso. Recomendaciones personalizadas: Utilizar algoritmos de IA Generativa para sugerir productos basados en historial de navegación y preferencias del usuario. Optimización de accesibilidad: Incluir funciones como texto a voz, alta visibilidad y opciones de lenguaje de señas.

Recordemos que 85 millones de personas en la región tienen alguna discapacidad, y solo 3 e-commerce evaluados ofrecen accesibilidad adicional. Velocidad y estabilidad del sitio: Reducir el Largest Contentful Paint (LCP) por debajo de los 2.5 segundos para mantener la atención del usuario.

Evitar movimientos inesperados en el diseño que desorienten al cliente.

¿Qué sigue para los e-commerce?

Algunos retailers ya están aprovechando tecnologías avanzadas para transformar sus operaciones. Por ejemplo, los chatbots inteligentes con análisis de sentimientos no solo responden preguntas, sino que comprenden emociones, generando interacciones más humanas. Según el informe, esta tecnología está apenas en pañales, con solo 3 chatbots en la región capaces de identificar emociones.

La competencia no es solo cuestión de precios, sino de experiencias. Adoptar tecnologías como la IA Generativa no es opcional, es esencial para quienes buscan liderar. ¿Tu e-commerce está listo para adaptarse?

El tiempo de cargar el cambio es ahora. Si no mejoras tu experiencia online, puede que tus clientes simplemente no regresen.

Foto de Kaboompics.com vía Pexels