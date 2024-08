En una evolución que viene retrasada, parece que los teléfonos plegables estarán a un nivel superior, gracias al Dimensity 7300X de MediaTek.

El impacto del nuevo chip de la empresa promete generar una nueva generación de dispositivos con IA.

Con más frecuencia de lo que creemos, la tecnología nos muestra que no puede todo.

Sin embargo, cada tanto ocurre una disrupción tecnogica qué logra lo que, poco antes, era imposible.

Los teléfonos inteligentes qué han revolucionado tanto la comunicación como la computación han fracasado en tres elementos de sus antecesores:

Son infinitamente más grandes

Esencialmente, todos son más o menos pesados

Son menos cómodos y portables de lo que lograron ser los analógicos

MediaTek ofrece a los fabricantes un nuevo dispositivos que espera ayudar a saldar esta deuda.

Así, nuevo chip Dimensity 7300x espera, no sólo hacer su contribución al despliegue de la Inteligencia Artificial (IA).

También espera acelerar al 5G y lograr que los teléfonos plegables sean portadores de todos estos avances. Lo mejor de todos los tiempos.

“ El Dimensity 7300X no sólo representa un salto tecnológico para los teléfonos plegables, sino que también redefine la experiencia del usuario al combinar potencia, rendimiento y eficiencia energética”, explicó el director de Desarrollo de Negocios para MediaTek en México y cuentas estratégicas en América Latina , Hugo Simg Atilano.

¿Un nuevo comienzo?

El ejecutivo de MediaTek insistió en que, con este nuevo chip, la empresa espera establecer un nuevo estándar en la industria. Humildemente.

Y no es que no haga falta una renovación de todo el segmento de móviles. Después de todo, los teléfonos inteligentes no an logrado aún el que pueden llevarse, cómodamente, en un bolsillo ni caben en una mano.

Hasta ahora, esto ha resultado un sacrificio insignificante en comparación con los beneficios de cómputo infinito que ofrecen.

Pero ¿por qué elegir un teléfono plegable?

Las ventajas son numerosas:

Multitarea: Una pantalla más grande permite realizar varias tareas simultáneamente, brindando comodidad y eficiencia al no sacrificar el tamaño de las ventanas.

Pantalla: Los paneles plegables ofrecen una resolución superior a las pantallas convencionales que ofrecen una resolución FHD+, en cambio con MediaTek MiraVision 955 con soporte, se consigue una resolución WFHD+ con colores más vivos y mayores posibilidades de personalización.

Portabilidad: A pesar de su tamaño, estos dispositivos son fáciles de transportar, ofreciendo la conveniencia de una pantalla grande que se puede plegar para mayor comodidad.

Batería: La optimización de la batería es crucial en los teléfonos plegables, garantizando un rendimiento prolongado sin problemas al final del día.

Promesas básicas de Dimensity 7300X

Tal vez, podremos atribuir la falta de presión del público al hecho de que el smartphone ya no compite con sus antecesores: lo hace con las laptops y tabletas.

Veamos algunos de los beneficios que el chipset Dimensity 7300X espera aportar al mercado de los teléfonos plegables, en particular. Y de los smartphones, en general.

Calidad de pantalla superior

Con la tecnología MediaTek MiraVision 955, el Dimensity 7300x soporta resoluciones WFHD+ y colores de 10 bits, ofreciendo una experiencia visual inigualable con HDR mejorado.

Gaming más fluido

Gracias a las optimizaciones de MediaTek HyperEngine, los gamers disfrutarán de una experiencia más eficiente y fluida, con un 20% más de cuadros por segundo y una mejor eficiencia energética.

Conectividad instantánea

Con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 y la tecnología MediaTek Lightning Connect, la conectividad es rápida y confiable.

Además, MediaTek UAC 2.0 mejora la orientación del teléfono, la proximidad y el estado de plegado.

Rendimiento máximo con IA

La MediaTek APU 655 mejora la precisión y el rendimiento de las tareas de inteligencia artificial, ofreciendo hasta el doble de rendimiento en comparación con la generación anterior.