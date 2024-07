La nube no es un espacio libre de ciberamenazas y menos con el uso de la Inteligencia Artificial desde el lado oscuro. En 2024, los ataques con IA retarán las defensas de los ecosistemas cloud.

“La nube no se cuida sola”. Aunque esto podría parecer obvio, David Gallego, Cloud Business Development Engineer de Fortinet para Latinoamérica, enfatiza la frase y asegura que es el primer paso para desarrollar una estrategia de ciberseguridad eficiente.

Porque las amenazas han llegado a los ecosistemas de nube. Por lo general, lo hacen de la mano de los usuarios y sus dispositivos.

Tal es la preocupación por mantener los datos de las empresas resguardados que un estudio realizado por Fortinet señala que la seguridad en la nube podría tener un incremento del 60%, sólo en 2024.

Dicha perspectiva supone que ya las empresas han descubierto que los datos no van a estar seguros sólo por estar en el cloud. Es decir, muestra un avance en la conciencia hacia lo que, para Gallego, es el primer paso.

El segundo paso para mantener la seguridad de los datos en la nube es atender, formalmente, el asunto de la identidad y la debida autenticación.

“Las empresas no sólo deben cumplir con los requisitos de la legislación, en aquellos países en los que hay. Las empresas deben asegurarse que los usuarios que ingresan a su nube son los que deben utilizarla”, precisó el especialista de Fortinet.

Observabilidad y exclusividad

En este punto, Gallego reconoció que, dependiendo de con cuál modelo migremos a la nube, así será el tipo de mantenimiento, seguridad y responsabilidad que vamos a tener para la gestión.

“La ciberseguridad y sus requerimientos suelen quedar olvidados hasta el final. Es decir, cuando ya se ha migrado y hay que atender al mantenimiento de los datos”, comentó el especialista.

La observabilidad se convierte en un desafío clave, ya que no se puede proteger lo que no se puede ver ni comprender. Conocer qué datos se están llevando a la nube es fundamental para establecer una estrategia efectiva de ciberseguridad, que a menudo implica considerar varios niveles de seguridad dependiendo del modelo de servicio en la nube (IaaS, SaaS, CPaaS, etc.).

Déficits crecientes

La ampliación de los perímetros debido a la nube presenta desafíos adicionales, especialmente en una región con escasez de talento especializado tanto en ciberseguridad como en computación en la nube.

La convergencia de habilidades en ambos campos es altamente valorada en las organizaciones, y contar con soluciones como las ofrecidas por Fortinet, que se adaptan fácilmente del entorno local a la nube, es una ventaja significativa.

Finalmente, Gallego considera que los elementos imprescindibles en la estrategia de los CIOs para este y todos los años incluye:

Concientización sobre la responsabilidad compartida en la seguridad de la nube. Seguridad tanto en la red on premise como en la nube. Esta seguridad en doble ambiente debe verse como crucial para lograr la eficiencia operativa.