La transformación digital hace rato llegó al campo y AGCO espera capitalizarla con su nuevo portafolio, PTx.

El objetivo fundamental de este conjunto de herramientas es impulsar la agricultura de precisión.

A estas alturas, ya no es posible decir: ¿qué tanta tecnología pueden usar los campesinos? ¿Digitalizar semillas? No. Aun no. Al menos por ahora.

Pero, además, los procesos de producción agrícola y pecuarios son ininterrumpidos. Más aun: son predecibles.

Por lo tanto, la automatización no sólo es posible sino deseable pues permite pasar al sistema y/o máquinas buena parte de las tareas repetitivas.

Sólo aquella en que las manos o los otros sentidos de los humanos hagan la diferencia tendrán a permanecer. Para bien o para mal, no son pocos.

AGCO Corporation, empresa global especializada en el diseño, fabricación y distribución tanto de maquinaria agrícola como de tecnología de agricultura de precisión ha anunciado un nuevo portafolio: PTx.

Esta nueva marca combina tecnologías de agricultura de precisión provenientes de los pilares fundamentales del bagaje tecnológico de AGCO:

Precision Planting

Y su nueva empresa conjunta (JV) más reciente, PTx Trimble.

“Creemos que la tecnología debería brindar a los agricultores la flexibilidad para trabajar con diferentes marcas y a lo largo del ciclo de cultivo. Sabemos que la agricultura es más fácil cuando las plataformas se comunican entre sí, más aún cuando esos sistemas están diseñados y respaldados por expertos que entienden a los agricultores”, señaló el vicepresidente senior y gerente general de PTx, Seth Crawford.