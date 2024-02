En la jornada previa al incio del Mobile World Congress 2024 en Barcelona, la compañía china Honor lanzó su teléfono inteligente Magic6 Pro.

El Magic6 Pro ofrece funciones como seguimiento ocular para controlar vehículos y un sistema de cámara mejorado gracias a la implementación de inteligencia artificial.

El CEO de Honor, George Zhao, expresó el compromiso de la empresa de satisfacer las necesidades de los consumidores en la era de la IA.

En un evento previo al Mobile World Congress 2024 en Barcelona, Honor presentó su visión de una estrategia de inteligencia artificial centrada en el ser humano. La compañía destacó su enfoque colaborativo y abierto en la era de la IA, trabajando con socios de la industria para acercar la tecnología al público.

Entre las innovaciones presentadas, se destacó el seguimiento ocular para controlar vehículos sin manos y un avanzado sistema de cámara impulsado por IA capaz de capturar momentos decisivos en ultra alta definición. Esto significa que con la ayuda del teléfono, los usuarios podrán hacer de todo, desde mover su coche hasta abrir la puerta de forma remota.

Sin embargo, esta función podrá ser utilizada por usuarios que vivan en China. Honor está trabajando para llevar esta función también a otros usuarios en otros paises. En cuanto a la función, la compañía dice que no será necesario ni siquiera tocar el teléfono. Con la ayuda de esta función, tan pronto como el usuario vea la notificación en Magic Capsule, la actividad del usuario se detectará automáticamente.

Otra característica de IA adoptada por el Magic6 Pro radica en el sistema de cámara del dispositivo, impulsado por un modelo entrenado con una base de datos 28 veces más grande que la generación anterior. También incluye un sistema de captura de detección de movimiento mediante IA, que utiliza un algoritmo avanzado que aparentemente puede predecir y capturar “momentos decisivos” en ultra alta definición.

