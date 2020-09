Cinco razones para tener presencia en internet sea cual sea tu negocio, Para muchos, esto puede sonar demasiado complicado o demasiado arriesgado. Pero hay muchas buenas razones para empezar a vender (y a dirigir su negocio) en línea. A continuación presentamos las quince razones principales por las que debería establecer una presencia en línea para su negocio:

Cinco razones para tener presencia en internet sea cual sea tu negocio

Menos costos operativo con alto impacto en el negocio

La presencia en línea se puede construir con un bajo costo inicial. Desarrollar el perfil de negocios electrónicos de la empresa puede comenzar por muy poco, a la vez que potencia la rentabilidad a través del sitio web, tienda virtual, aplicación web o aplicación móvil con el tiempo. Ajustar su negocio en línea a la forma en que su público interactúa, le permite generar ventas 24/7 sin necesidad de contratar personal humano, o crear una infraestructura física adicional.

Las nuevas tecnologías que se pueden utilizar con los negocios en línea reducen la cantidad de trabajo que tienes que hacer. Permitiéndote reducir los costos. Por ejemplo, la adopción de soluciones de comercio electrónico como un sitio web con capacidad de respuesta, una interfaz de usuario inteligente, comercio electrónico, aplicaciones móviles enriquecidas y herramientas de marketing en línea, le ayudan a reducir los costos de mantenimiento, reparación y funcionamiento.

Disponibilidad permanente

Tener presencia en Internet da tremendas oportunidades de escalamiento al negocio. Aunque es difícil escalar el número de horas que usted o sus empleados pueden trabajar, un negocio en línea, tiene pocos límites para lo lejos que puede llegar. Es decir, no es necesario estar presente para que una transacción se lleve a cabo. Sólo tiene que ser coherente con sus esfuerzos y estar constantemente enfocado en la creación de experiencias de valor para sus clientes. Algunas personas prosperan con esto, otras no.

Una vez que esté listo, su negocio estará abierto 24/7 los 365 días del año. Y seguirá funcionando incluso cuando usted duerma. Esto es lo que distingue a los negocios en línea de cualquier otro, porque tus ingresos no están determinados por el número de horas que trabajas, sino más bien por el nivel de productividad que puedes producir durante esas horas.

Usted es dueño de su tiempo

En un negocio en línea no estás atado a un escritorio o a un solo lugar. No tienes que levantarte a las 7 (si no quieres) y prepararte rápidamente para ir a trabajar..Dependiendo del tipo de perfil en línea que haya elegido, generalmente tendrá más flexibilidad para crear su horario. Puede elegir a qué hora del día atiende a sus clientes online, cuántas horas quiere dedicar a ello y qué días de la semana quiere hacerlo.

Esto no significa que pueda relajarse todo el tiempo. Sino que tiene más opciones en cuanto a las horas de trabajo que le convienen, ya sea que trabaje de lunes a viernes o sólo los fines de semana. Y ya sea temprano en la mañana, tarde en la noche o a mitad del día.

Tendrá mayor libertad para administrar su negocio

Disponer de una plataforma digital para el negocio da la posibilidad de dirigirlo desde cualquier lugar. Lo que se traduce en libertad de viajar y elegir dónde quieres trabajar en un día determinado. Eso puede ser extremadamente liberador para muchos.

Muchos se sienten atraídos por los negocios en línea debido a la libertad que ofrecen. La tecnología moderna, las computadoras portátiles, las tabletas, las aplicaciones de negocios y los sistemas de comunicación VOIP son sólo algunas de las herramientas que permiten que los negocios sean operados desde cualquier lugar. La próxima vez que estés en una cafetería, echa un vistazo. Garantizamos que alguien está trabajando en su negocio en línea o en la puesta en marcha mientras está conectado a wifi y sorbiendo su café favorito.

No estar atado a un lugar o escritorio en particular de nueve a cinco puede ser muy poderoso. Ya sea que quieras visitar a tu familia en otro país o hacer un viaje a algún lugar exótico, tu negocio siempre estará contigo.

Mejora la imagen de su empresa

Esto por sí solo debería ser razón suficiente para establecer un nuevo sitio web y comenzar a vender en línea. Es un factor extremadamente importante considerando que sin un sitio web, blog o presencia en internet los clientes potenciales podrían empezar a preguntarse cuán serio es su negocio. Hoy en día, empresas de todos los tamaños e industrias están estableciendo una exitosa presencia en línea.

Si no tienes presencia en línea (y una profesional para arrancar) entonces no puedes esperar que tus posibles clientes te tomen en serio y perderás negocios frente a competidores que sí tienen una presencia en línea efectiva. A decir verdad, usted necesita tener una presencia en línea porque sus consumidores y clientes esperan que usted tenga una.

Ejemplos de negocios online

Ahora, vamos a puntualizar tres casos de estudio de negocios online exitosos que comenzaron desde computadoras portátiles.

Raw Generation

Jessica Geier, de 30 años, llevó los ingresos de su compañía de jugos desde los 8.000 dólares mensuales a los 96.000 en 2 meses. Al principio, ella luchó por conseguir su primer jugo de buen sabor, diciendo que sintió náuseas. Se sintió como si fuera un fracaso desde el principio. Pero ella persistió, y muy pronto, sus jugos no pasteurizados se vendían exitosamente.

All Things Real Estate

Tracey Hicks empezó All Things Real Estate después de 13 años como agente inmobiliario profesional. Se le ocurrió la idea de crear un cuaderno para los compradores de casas cuando notó que sus clientes tenían problemas para llevar la cuenta de las casas que ya habían visto.

Tracey se dio cuenta de que sus cuadernos podían servir también como material de marketing para otros agentes inmobiliarios, y así nació All Things Real Estate. Es increíble cómo una idea al azar provocó la creación de un negocio exitoso.

Entrepreneurs on Fire

John Lee Dumas y su socia Kate se dedican a ayudar a los empresarios a lanzar y hacer crecer sus negocios. Gracias a su exitoso podcast y lista de correo electrónico con decenas de miles de suscriptores, son capaces de generar más de cien mil dólares al mes con sus productos educativos.

Es increíble cuando piensas en el hecho de que no venden ningún producto físico.