Oyster cierra ronda de inversión de 14 millones de dólares

La capitalización de Oyster fue liderada por Monashees y SV Latam Capital para acelerar su expansión como “puerto financiero” de las pymes.

Entre los ejemplos más reveladores está el de México. Es la economía número 11 del mundo y uno de los países con más exportaciones, pero la gran mayoría de los dueños de pequeñas y medianas empresas aún no está adecuadamente bancarizada. Oyster es una startup de tecnología financiera fundada y dirigida por Vilash Poovala (también fundador de Clip) que busca cambiar esta realidad para los emprendedores de América Latina.

Oyster cerró una ronda semilla por 14 millones de dólares. Se trata de la inversión de capital de riesgo más grande para una ronda semilla en América Latina hasta la fecha bajo el amparo de LAVCA. La ronda fue liderada por Monashees (Brasil) y SV Latam Capital (San Francisco), además de otros inversionistas como FJ Labs, Fintech Collective, Kevin Efrusy, Redpoint eventures, S7 Ventures y Ulu Ventures.

Los nuevos fondos serán usados para acelerar el crecimiento de Oyster en México y el resto de la región para lograr ofrecer a los dueños de pequeñas y medianas empresas una forma rápida y sencilla de acceder a servicios financieros de calidad.

La banca tradicional en México no se ha enfocado en proporcionar servicios financieros a los negocios pequeños. Esto se ha convertido en un gran obstáculo para el emprendimiento y la creación de empleos en el país. Empleos que se necesitan urgentemente, ya que México ha sido severamente impactado por la crisis del COVID-19 y más de la mitad del PIB en el país es generado por las pequeñas y medianas empresas.

Entorno a favor

Recientemente se han aprobado nuevas leyes para abordar la falta de inclusión financiera en México. Entre ellas destaca la Ley Fintech, que entró en vigor en marzo de 2018. Esta ley, reconocida como pionera en América Latina, ha facilitado la adopción del sistema de banca abierta (open banking) y ha impulsado el surgimiento de startups de tecnología financiera en México. Además, en 2016 el gobierno de México aprobó una ley para facilitar que los individuos formalicen sus negocios a través de un nuevo régimen llamado Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).

“La llegada de este nuevo régimen de incorporación, SAS, representó una gran oportunidad para nosotros porque el sistema bancario en México no estaba preparado para incluirlos” afirmó Vilash Poovala, cofundador y director general de Oyster. “Podemos abrir cuentas empresariales para todos los tipos de incorporación en un lapso de 24 a 72 horas en lugar de la espera típica de 4 a 6 meses (o incluso más) que ofrece la banca tradicional. Y, con la pandemia que estamos viviendo, ¿quién quiere pasar horas en la fila de una sucursal bancaria en lugar de registrarse con nosotros desde su celular?”.

Además de brindar acceso rápido a cuentas empresariales en solo 72 horas, Oyster también ofrece tarjetas de débito a sus clientes en menos de 3 días hábiles, algo que le podría tomar más de un año a una Pyme usando la banca tradicional. El equipo de soporte de Oyster está disponible los siete días de la semana y no se aplican comisiones por transferencias.

“Oyster está resolviendo un problema clave y construyendo algo que es totalmente nuevo en México: una vía rápida para que los emprendedores y dueños de negocios comiencen a generar ganancias y nuevos empleos, de una manera que el sistema bancario arcaico simplemente no puede hacerlo en este momento” dijo Consuelo Valverde, fundadora y socia directora de SV Latam Capital. “Oyster tiene el equipo más experimentado en tecnología financiera en México, con un récord impecable en startups y empresas globales de tecnología, incluyendo Visa, PayPal, Clip and Naspers/PayU. Yo conocí a Vilash cuando fundó Clip, la primera inversión de nuestro Fondo 1. Cuando me llamó para hablarme sobre su visión para Oyster, no me lo pensé dos veces antes de firmar el primer cheque”.

Por su parte, Marcelo Lima, socio de Monashees afirmó que “América Latina representa una enorme oportunidad de crecimiento para los emprendedores en el área de tecnología financiera. Ellos pueden introducir nuevas tecnologías que las instituciones financieras tradicionales no han logrado adoptar, a pesar de la demanda constante”. Lima agregó que “el equipo de Oyster tiene una visión clara, amplia experiencia tecnológica y un punto de ventaja muy significativo al ser el único neobanco en México con una plataforma BaaS (backend-as-service) robusta, lo cual le permite brindar una experiencia extraordinaria a sus clientes en México.

“Nuestra visión es ser aliados de nuestros clientes empresariales a largo plazo. Primero con acceso rápido y sencillo a servicios financieros para negocios. Luego, a través de la creación de funcionalidades innovadoras que le ayuden a los emprendedores a mantener la salud y bienestar de sus compañías, así como revolucionarios productos que se integren con la oferta central de Oyster y les permitan incrementar sus ganancias”, afirmó Poovala.