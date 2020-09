Abril Martorell: “El dato y el algoritmo son una mercancía principal”

Joaquín Abril Martorell, CDO de CEPSA ha destacado que la reindustralización inteligente es el gran reto de España.

Via CIO España.

En el transcurso de la mesa La industria 4.0 y la reindustrialización inteligente y necesaria, dentro del 34º Encuentro Economía Digital y las Telecomunicaciones de AMETIC, el CDO de la compañía energética Cepsa, Joaquín Abril Martorell no ha dudado en reconocer que “el dato es capital, y el que no lo haya entendido le auguro un futuro complicado”.

Pudiera parecer que en un sector como el fabril no existe tanta cantidad de datos como en otros, pero sí, “y existen más incluso que en el mundo comercial”, ha recalcado Abril Martorell. Y de la importancia del dato para CEPSA, cuyo objetivo es convertirse en una compañía Data Driven, hablan estas palabras de su CDO: “El dato y el algoritmo son una mercancía principal y todo un activo para una compañías como CEPSA porque generan caja en el futuro. Por eso hay que cuidarlos. Aquellas compañías que no incorporan el dato y el algoritmo en su visión y estrategia como elementos capitales no estarán aquí en los próximos años con mucha probabilidad”.

La sostenibilidad depende de datos y algoritmos

Datos y algoritmos que están muy relacionados con la sostenibilidad de las propias empresas para adaptarse a un escenario marcado por dicho paradigma. “Y para ser sostenible hay que ser digital”, ha confesado el CDO de CEPSA, pues “si no eres sostenible, ten por seguro que no existirás. Lo digital es sostenible, y si bien antes era una preocupación que estaba en la comunicación y nada más, ahora se ha convertido en un pilar fundamental en la estrategia de las empresas. De hecho, la sostenibilidad permitirá que operes, que generes empleo de capital, y nos llevará a ser una sociedad más inteligente”.

Para adaptarse a esa sociedad más inteligente es necesario que las empresas aceleren su transformación digital. En el caso de CEPSA, y como ha reconocido Joaquín Abril Martorell, esa transformación está en su ADN, como lo demuestra que lleva haciéndolo desde su fundación hace casi 90 años. “Y lo que entendemos es que la transición energética, que es una realidad, nos va a permitir nuevos modelos de negocio. Pongo un ejemplo: acabamos de cerrar un acuerdo con Amazon, que es nuestro partner de transformación digital, y entendemos las TI como el verdadero motor de la tecnología futura. Hemos creado una plataforma 100% Cloud que permite resolver un problema histórico de disposición de los datos de forma eficiente, y la comercializaremos en noviembre para otras industrias que les pueda resultar útil en sus procesos de transformación. Es un hito para nosotros y es un cambio de registro para una compañía como CEPSA, y demuestra nuestra evolución. Tecnología e innovación, en suma, nos permiten abordar nuevos negocios”, ha explicado su CDO.