Los neobancos, un modelo emergente para la financiación

La incorporación de la inteligencia artificial al ámbito financiero ha impulsado la irrupción de los neobancos: bancos digitales que ofrecen servicios más transparentes, baratos y personalizados.

La utilización e incorporación de tecnologías e inteligencia artificial en el ámbito financiero ha impulsado una verdadera revolución del sistema bancario con el consiguiente surgimiento de un tipo de banco directo, conocidos también como banco virtual, banco en línea, banco digital o neobanco.

Los neobancos son proveedores financieros, 100% digitales, accesibles a los clientes única y exclusivamente a través aplicaciones móviles y plataformas digitales personales. Sus servicios y aplicaciones completamente digitales son sencillos, intuitivos y ágiles, basta una simple app para el móvil, una cuenta online y una tarjeta de débito o de prepago; si bien, algunos ofrecen dentro de sus plataformas servicios de terceros como préstamos.

Según, Antonio García Rouco, director general de GDS Modellica, los neobancos, ofertan productos sencillos, modernos, transparentes y con comisiones muy reducidas, algo muy atractivo para el usuario cansado de los bancos tradicionales. Además, estas entidades ofrecen servicios muy útiles como cuentas multidivisas, transferencias internacionales más baratas o ventajas para viajar. Estas nuevas entidades FinTech, que combinan tecnología y finanzas, afirma García Rouco, están triunfando en el sector bancario”.

GDS Modellica, ha desarrollado soluciones flexibles que posibilitan a las empresas financieras crear, gestionar y mejorar estrategias de manera más rápida, conveniente y personalizada.

El éxito de los neobancos y los bancos FinTech, con millones de clientes, radica en personalizar la atención al cliente, en ofrecer servicios más transparentes, en la ausencia de vinculación obligatoria, en la reducción de costes, y la posibilidad de combinar divisas para realizar transferencias internacionales económicas. También ofrecen servicio de reintegros en cajeros de cualquier país sin coste, dan al cliente información y medidas de seguridad biométricas de reconocimiento avanzadas y de máxima privacidad en tiempo real.

El origen de los neobancos es diferente y variado: unos han surgido bajo la protección de entidades financieras o bancarias, contando así con el apoyo económico y conocimiento desde dentro y, otros, han sido creados desde cero con mayores adversidades debido a la complejidad de los trámites y a la necesidad de reunir una gran cantidad de dinero para que el proyecto salga adelante o bien encontrar una entidad de comercio electrónico que lo respalde.

Muchos neobancos no tienen licencia bancaria, operan ya sea como entidades de dinero electrónico (EDE), o bien como compañías privadas que ofrecen sus servicios a través de una EDE externa que es la que custodia el dinero de sus clientes y garantiza su seguridad. Esta licencia permite a las compañías que la ostentan emitir dinero electrónico o gestionar, ofreciendo cuentas, tarjetas, transferencias o adeudos a sus clientes. Una de las principales diferencias entre las entidades que usan una licencia de EDE y las que no, es que las primeras emiten sus propias tarjetas y las segundas no.

La regulación actual establece que las EDE deben poner a salvo el dinero de sus clientes, ya sea mediante cuentas separadas, activos seguros como depósitos o pólizas de seguro. Además, para constituirse como tal deben contar con un equipo idóneo y un capital mínimo.

GDS Modellica consciente de las nuevas necesidades del sector, ha desarrollado soluciones flexibles que posibilitan a las empresas financieras crear, gestionar y mejorar estrategias de manera más rápida, conveniente y personalizada, manteniendo el cumplimiento dentro de un entorno regulatorio muy estricto. Además, ayudan en la aceleración del ciclo comercial adaptándolo tanto al otorgamiento de créditos como proporcionando propuestas de préstamos, siempre con la máxima seguridad.