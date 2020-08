Datos maestros, y cómo sirven para crear valor en las organizaciones

La gestión de datos maestros se impone a toda emrpesa para salir al mercado, tener un catálogo digital y agilizar los procesos con sus canales de venta.

El sector retail está atravesando por uno de los retos más grandes de su historia, donde la competitividad empresarial, innovación y respuesta ágil en el mercado establecen la diferencia, siendo que los consumidores cada vez demandan experiencias nuevas y de calidad. Los canales digitales están requiriendo una disponibilidad de 24 horas al día, siete días a la semana, generando volúmenes de información mayores y más complejos de gestionar.

Dentro del mundo de los negocios los cambios son inevitables y más cuando se tratan de aquellos relacionados con los datos e información. Por ello, las organizaciones necesitan reajustar su modelo de negocio, ya que en esa transición es imprescindible contar con datos sólidos y verdaderos que le permitirán a una empresa generar gran valor frente a su competencia.

De ahí que la Gestión de Datos Maestros se haya vuelto fundamental para toda compañía que quiera diferenciarse, optimizar su salida al mercado, gestionar la información de forma inteligente, tener un catálogo digital y agilizar los procesos con sus canales de venta, entre otras prioridades del negocio.

De acuerdo con Stibo Systems, proveedor de soluciones de Gestión de Datos Maestros, en la actualidad, solo el 35% de los datos de producto tienen información adecuada, lo que significa un gran reto para las empresas del sector retail.

Lo esencial de los MDM

Expertos explican que a través de una plataforma de Gestión de Datos Maestros (MDM por sus siglas en inglés) se puede gestionar información de forma individual y automática, replicándola a diferentes sistemas y canales; como los canales de venta, mientras, a su vez, se optimizan los procesos de negocio y se potencia el crecimiento de las ventas en los diversos canales.

Hoy en día, los procesos descentralizados que se manejan en las organizaciones llegan a obstaculizar los procesos en las áreas de catálogo, comercio electrónico, mercadotecnia, finanzas e, incluso, al momento de la publicación del producto. Sin mencionar que se reduce la velocidad en el tiempo de la comercialización.

La racionalización e integración de MDM, pueden ayudar a las marcas a navegar a través de las complejidades del desarrollo de productos para el consumidor y ofrecer los productos que los clientes desean.

Es importante que las organizaciones vean sus datos como un fuerte activo debido a que se podrán apalancar resoluciones estratégicas y de valor; además, con los avances de la adopción digital, la información será más precisa y eficiente a la hora de tomar decisiones en tiempo real.

Analizar la complejidad

Oswaldo García Estrada, Director Comercial de Stibo Systems para Latinoamérica, cree que, en general, es un gran reto para las compañías, compartir datos actualizados y exactos, por lo que crear atributos y exactitud en la información se vuelve fundamental.

El rol y la experiencia de cada persona dentro de las empresas son fundamentales, ya que son elementos que podrán ayudar a las iniciativas de transformación de negocios digitales. Además, no importa cuánta inversión se haga tecnológicamente, pues si no se cuenta con datos precisos, no se podrá obtener una diferencia competitiva.

Oswaldo García asegura que los líderes de la industria de consumo, retail y manufactura “solicitan ayuda a Stibo Systems con el objetivo de garantizar consistencia en sus múltiples canales, conectando silos y datos de producto, de clientes, proveedores y otros activos organizacionales, ya que a través de la implementación de las soluciones de Stibo, las empresas pueden tomar decisiones más efectivas, mejorar las ventas y crear valor para los accionistas”.

A medida que los consumidores van adquiriendo diferentes métodos para agilizar sus compras, las empresas deben proveer una experiencia única para destacarse en el mercado actual, a partir de los datos que se tienen y la obtención de información accionable a partir de ello.

Existen retos que no se pueden evitar, como, por ejemplo, algunas organizaciones se tienen que enfrentar a empresas que nacieron digitalmente y que, por su naturaleza, tienen acceso directo a la información de las preferencias de sus consumidores, lo cual las deja en desventaja por no tener un orden y clasificación en sus datos.

Sin embargo, los retailers que hagan uso eficiente de datos mejorarán su rendimiento, se posicionarán mejor frente a su competencia y optimizarán la relación con proveedores, partners y clientes.

Transformar los datos maestros de los productos que una empresa tiene en múltiples formatos y sistemas en una estructura común se puede realizar mediante la adquisición y consolidación de la información de los productos procedentes de diversos sistemas internos y externos, con el fin de depurar, validar la información y mapear los formatos de origen con su modelo de datos.

No cabe duda de que brindar experiencias en el sector del retail se ha convertido en una carrera decisiva en la que todas las empresas están participando. Sin embargo, no es tarea sencilla, pues esto requiere de una alta coordinación en el manejo de la información para convertir las acciones en decisiones claras de negocio que permitan una transformación en la manera como se manejan las empresas.