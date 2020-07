Twitter vive uno de los mayores timos en caliente de la historia

Muchas cuentas de Twitter de alto perfil fueron hackeadas simultáneamente por cibedelincuentes que ejecutaron uno de los mayores timos en la historia de la red social.

Se cree que los atacantes tomaron las credenciales de las mismísimas bases de datos de Twitter. El leiv motiv, una pintoresca campaña de captación de micro inversiones en bitcoins retribuíbles hasta por el doble de lo aportado por cada incauto. Si es tan mágico, duda. Pero qué esperar si la oferta te llega de la cuenta Twitter de Bill Gates, Elon Musk o Jeff Bezos, del expresidente Barack Obama, el candidato demócrata in pectore, Joe Biden, o del rapero Kanye West. Las cuentas de Uber y Apple hicieron lo mismo poco después. El resultado: versiones hablan de más de 100.000 dólares recaudados.

Según DigitalToo, se trató de un ataque masivo en el que importantes cuentas tuitearon y casi al mismo tiempo, dirigiendo a una página para recibir criptomonedas. Pero lo más preocupante es que todo indica que no fue un ataque teledirigido a esos perfiles, sino más bien que ha sido toda la plataforma la que se ha visto comprometida.

Según el diario El Pais, “los fenómenos extraños comenzaron a percibirse a las cuatro de la tarde (hora de la costa Este estadounidense) del día de ayer. “Me siento agradecido. Voy a duplicar todos los pagos que se envíen a mi cuenta de bitcoins. Si envías 1.000 dólares, te envío de vuelta 2.000. Solo lo haré durante los próximos 30 minutos”, decía el mensaje de Elon Musk, dueño de Tesla. Su cuenta publicó algunos tuits más que luego se borraron. El perfil de Bill Gates, fundador de Microsoft, se expresaba de forma similar: “Todo el mundo me pide que dé algo a cambio. Ahora es el momento”, y repetía ese canje idílico del dos por uno. La cuenta de Bezos, patrón de Amazon, también anunciaba su decisión de “devolver a la comunidad” y ponía un tope de 50 millones de dólares”.

Kevin Roose, periodista del New York Times, agregó que el autor, o autores, de este ataque aparentemente tiene acceso para editar todas las cuentas verificadas de Twitter, y también tiene acceso a los DM de esas cuentas. “Esto podría hacer que el hackeo a de Sony se vea pequeño”. Acotó Roose

Esto explicaría por qué el ataque afectó los perfiles de importantes cuentas verificadas en Twitter. Y es que, también se vieron afectadas cuentas importantes relacionadas al mundo de criptomonedas. Incluyendo la propia de Bitcoin, Ripple, Coindesk, Coinbase y Binance. se encontraban entre las cuentas que tuitearon el mensaje de estafa. Tras la acción se movilizaron más de 100.000 bitcoins a la cuenta promovida para la estafa.

Actividad bloqueada tras el ataque

Mientras sigue la incertidumbre alrededor del ataque masivo en Twitter, la plataforma hizo referencia al hecho y

Twitter no aclaró cómo funciona el bloqueo, ni a qué cuentas se aplicó. No obstante, aparentemente solo está siendo aplicado a cuentas verificadas por Twitter. Y es que las cuentas no verificadas mantienen la posibilidad de redactar y enviar un tuit como siempre.

No está claro cuál es el alcance de esta deshabilitación ampliamente para enviar nuevos tweets. Lo único claro hasta el momento es que Twitter sse encuentra trabajando para revertir el ataque.

Es posible que no puedas Tuitear o restablecer tu contraseña mientras revisamos y solucionamos este incidente. — Twitter Seguro (@TwitterSeguro) July 16, 2020

Tres horas sin Twitter

Tras tres horas sin acceso a la plataforma, las cuentas verificadas pudieron retomar su actividad normal. Twitter confirmó que la “mayoría de las cuentas deberían poder Tuitear nuevamente”. Sin embargo, hasta el momento no se ha dicho nada sobre quién hubiera podido estar detrás del ataque más grande que haya sufrido esta red social en su historia.