A medida que la adopción de la nube alcanza un crecimiento mayor, las empresas descubren el poder de combinar y combinar servicios de cloud en soluciones que abordan casi cualquier necesidad comercial.

Por:

Cloud computing es mucho más que una extensión ilimitada de servidores y software que pagas para usar desde Internet. La nube se ha convertido en una metáfora de la informática moderna, donde todo es un servicio, que puede conectarse y combinarse con otros servicios para satisfacer una cantidad infinita de necesidades de aplicaciones.

Tome incluso una aplicación SaaS relativamente simple como Slack: complete un formulario web y obtenga instantáneamente la colaboración como servicio. Pero a través de las API , puede integrar Slack con docenas de otros servicios, desde Google Drive a MailChimp, Trello e incluso el principal competidor de Slack, Microsoft Teams. En otras palabras, unos pocos clics pueden extender dramáticamente lo que Slack puede hacer.

Sin embargo, las posibilidades reales surgen de las grandes nubes IaaS : Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Estos vastos ecosistemas contienen miles de servicios en la nube más allá del cómputo básico, el almacenamiento y las redes, y la capacidad de combinarlos en soluciones a medida ha cambiado la forma en que las empresas crean aplicaciones para siempre.

En lugar de que los desarrolladores codifiquen algo desde cero, aprovechan las API para agregar, por ejemplo, aprendizaje automático, bases de datos, seguridad, análisis o servicios de blockchain. Tome un código de fuente abierta del servicio en la nube GitHub de Microsoft y únalo todo, y tendrá una solución comercial viable que hace exactamente lo que quiere que haga en tiempo récord.

En este momento, cuando las empresas se enfrentan una recesión económica, y la mano de obra y el capital necesarios para instalar servidores y licencias de software pueden ser prohibitivos, un cambio acelerado hacia la nube parece inevitable.

La adopción de la nube escala y no para

La encuesta de computación en la nube 2020 de IDG, recientemente publicada, de 551 compradores de tecnología, todos los cuales están involucrados en el proceso de compra de computación en la nube, confirma que las empresas están haciendo planes agresivos: un sorprendente 59 por ciento de los encuestados dijo que sus organizaciones estarían mayoritariamente nube dentro de los 18 meses. Ya, el 32 por ciento de los presupuestos de sus organizaciones se gastan en computación en la nube.

Si bien muchas de estas organizaciones han migrado las aplicaciones locales existentes a la plataforma de un proveedor de la nube, los encuestados estimaron que el 46 por ciento de las aplicaciones fueron “diseñadas específicamente” para la nube, por lo que podrían aprovechar mejor la escalabilidad de la nube y los patrones arquitectónicos modernos.

En otra señal de compromiso en la nube, el 67 por ciento dijo que ha agregado nuevas posiciones asociadas a la nube, como el arquitecto en la nube, el administrador del sistema en la nube, el arquitecto de seguridad y el ingeniero DevOps.

En ” Reskilling IT for the Cloud “, la escritora colaboradora del CIO Mary K. Pratt describe cómo una organización, la empresa de tecnología de publicidad digital OpenX, hizo un esfuerzo total para capacitar al personal de TI durante un movimiento mayorista de on-prem a la nube que llevó solo siete meses. Durante ese tiempo, la compañía redujo 45,000 servidores a favor de las aplicaciones SaaS y Google Cloud Platform; rekilling incluyó un curso obligatorio de capacitación de Google de cuatro semanas. Una de las lecciones más importantes aprendidas fue que la naturaleza en rápida evolución de la nube significa que la capacitación nunca puede detenerse.

Incluso un servicio relativamente sencillo como el almacenamiento en la nube requiere un conocimiento profundo de las opciones del proveedor. Como señala Neil Weinberg, colaborador de Network World, en ” Los pros y los contras del almacenamiento en la nube “, Amazon Web Services ofrece seis niveles diferentes de almacenamiento en la nube, cada uno con diferentes niveles de rendimiento y precio. Y, obviamente, cada vez que mueves datos a la nube, debes ir a la escuela con los controles de seguridad de ese proveedor de IaaS, para que puedas emular el control de acceso que ya existe en tu empresa.

La seguridad es una preocupación clave en la nube explorada por el colaborador Bob Violino en el artículo de Computerworld 3 grandes desafíos SaaS para TI; los otros dos son la integración de datos y la proliferación pura, a veces descontrolada, de aplicaciones SaaS en todas las organizaciones. En CSO, Bob trae otro artículo a la mezcla: Un plan de 10 puntos para examinar la seguridad del proveedor de SaaS. Recomienda un examen minucioso de los controles de seguridad de SaaS, por supuesto, pero también sugiere la perforación de las políticas de parches de un proveedor de SaaS, el estado de cumplimiento normativo y las auditorías de seguridad de terceros.

En Cómo aprovechar al máximo AWS Lambda , Isaac Sacolick muestra las posibilidades que presenta la plataforma informática líder sin servidor . La informática sin servidor, también conocida como funciones como servicio, permite a los desarrolladores reunir servicios a partir de funciones almacenadas en un repositorio compartido, sin necesidad de pensar en la infraestructura subyacente. Y debido a que las aplicaciones sin servidor están controladas por eventos, pueden reducir drásticamente los cargos de cómputo: el medidor de pago por uso comienza a ejecutarse solo cuando una función responde a una llamada y se detiene cuando esa función deja de funcionar.

La informática sin servidor es quizás la expresión más pura de la nube como un conjunto interminable de servicios de combinación y combinación, incluso con la infraestructura virtual que queda en el espejo retrovisor. La nube no es simplemente una potencia adicional que puede activar, además de sus racks de servidores locales. Es la arena en la que estamos construyendo el futuro de la informática.