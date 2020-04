A la hora de jugar: ¿una laptop o un PC de escritorio?

Hace una década que las ventas de laptops superaron las de PCs de escritorio, sin embargo, entre los adictos a los video juegos, aún es un punto de discusión. Lo importante es que hoy la portabilidad ya garantiza un gran desempeño, un punto a favor de las portátiles. Pero…

Desde el año 2008, en el mundo de las computadoras personales, los dispositivos de escritorio fueron relevados en volumen de ventas por las laptops. Y es que, a partir de la estandarización de las memorias de estado sólido en los portátiles, y la aplicación de tarjetas gráficas cada vez más eficientes y en pequeño formato, son cada vez más las marcas que se anotan una apuesta en la lista de los mejores portátiles gaming.

Es un factor de comodidad. Las laptops son la puerta de entrada a la movilidad, y pueden utilizar tanto para la productividad como para el entretenimiento de los videojuegos. Brindan mayor autonomía de movimientos por el tiempo operativo que hoy ofrecen sus fuentes de alimentación externa, no requieren de un monitor, son ligeras y fáciles de llevar a cualquier lugar.

A ver, pero los equipos de escritorio tienen un gran encanto para los gamers. Siguen ofreciendo más potencia y rendimiento, son más fáciles de actualizar, reparar y personalizar, razón por la cual suelen seguir siendo la opción preferida por quienes tienen en los videojuegos una pasión o una lucrativa profesión. Además, que entorno a los PCs gaming ha explotado un mercado de accesorios y periféricos absolutamente alucinante.

Consideraciones previas a la configuración de tu PC

Son muchas las marcas y los componentes que puedes valorar como configuraciones para montar un PC para videojuegos. Pero antes de ponerte manos a la obra, compartimos algunas recomendaciones para agudizar tu visión y criterio. Vamos al lío:

1.Componentes básicos. Para el perfecto funcionamiento de una computadora se necesitas los siguientes componentes básicos: unidad de procesador central (CPU), enfriador del CPU, memoria RAM, unidades de procesador de gráficos (GPU), almacenamiento, teclado, mouse y monitor.

2. Tu CPU debe ser compatible. Antes de empezar cualquier instalación se debe revisar la compatibilidad del procesador para asegurar que todos los drivers y demás componentes funcionen. Entre los CPUs más populares para PCs gaming están:

AMD Ryzen 5 3600X

AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i9-9900KS

3. Una buena memoria RAM, es fundamental. Para los computadores gaming, las memorias con tecnología DDR4 son una excelente alternativa, debido a su mayor velocidad y menor consumo energético. Es la mezcla perfecta para un mejor funcionamiento del equipo. Entre las más destacadas por los especialistas resaltan:

Corsair Vengeance RGB Pro LED 16GB 3,200MHz

Corsair Dominator Platinum

Kingston HyperX Predator Black

4. Instalación de la memoria RAM. El diseño de estos gadgets encaja de una determinada manera en los equipos, así que antes de instalarlos y provocar cualquier forcejeo que lo dañe, se debe asegurar que tanto la RAM como la computadora coincidan en su ensamble.

5. Comprobar la velocidad de la memoria. Siempre revisar la memoria de la velocidad después instalar todos los componentes, para eso se debe entrar al sistema a través de BIO y revisar el perfil de la memoria. Por ejemplo, si se tiene un kit que está adaptado para una velocidad de 2400 MT/s, los procesadores deben soportar esta velocidad.

6. Contar con un buen pegamento para fijar las piezas. Es muy importante fijar ciertos componentes que están en el interior del equipo. Sin embargo, no es cualquier tipo de pegamento, sino que debe utilizarse uno especial que ayude a mantener la temperatura regulada de los cables, bisagras, etc. Los hay basados en una silicona disipadora, hasta materiales adhesivos en cianoacrilato.

7. No olvides la I/O shield. No es una plazca estética, sino que su función es proteger tanto de las radiaciones que emite el CPU como evitar que los componentes y salidas de puerto puedan sufrir daño alguno.

8. Utiliza una fuente de alimentación de 80 Plus. Estos son los niveles que se manejan dentro de esta línea: 80 Plus, 80 Plus Bronce, 80 Plus Silver, 80 Plus Gold, 80 Plus Platinum, 80 Plus Titanium. Mientras más alto sea el nivel de certificación, mejor será el rendimiento del equipo.

9. Mantener el orden de los cables. En relación al punto anterior, esta parte no solo tiene que ver con la estética interior del equipo, sino que también puede ayudar a la refrigeración del sistema puesto que, al ubicar estos componentes de manera funcional, se privilegia la circulación del aire dentro del computador.

10. Hacer overlcloking sobre la configuración. Vaya tema, el propósito del overclocking es obtener un mayor rendimiento de un determinado componente incrementando su velocidad de funcionamiento. Al incrementar la frecuencia del reloj también se incrementa el consumo de corriente y el calor desprendido, lo que podría afectar a otros componentes; por este motivo podría ser necesario reemplazar el sistema de refrigeración por uno más avanzado, lo que implicaría un coste extra.

Hoy en día los fabricantes venden algunos componentes desbloqueados para permitir a los usuarios realizar overclock sobre los mismo.