Zuckerberg y Gates crearán fondo de investigación sobre el Coronavirus

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y su esposa, la Dra. Priscilla Chan, dieron un paso adelante en la lucha contra la pandemia del Coronavirus a través de su grupo de beneficencia, la Iniciativa Chan-Zuckerberg. Anunciaron planes para asociarse con la Fundación Bill y Melinda Gates, “contribuyendo con 25 millones de dólares” para comenzar a explorar posibles tratamientos para COVID-19.

