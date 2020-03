Infraestructuras y entornos con capacidad de aprendizaje automático e inteligencia artificial se vuelven un desafío para que el nuevo personal de TI incorpore los últimos avances con rapidez.

La industria de centros de datos se encuentra más saludable que nunca y la demanda de los servicios de TI no va a bajar en el futuro próximo. La computación está cada vez más cerca del usuario final, hasta el borde de redes cada vez más complejas y diversificadas, y todo esto está ocurriendo rápidamente. Según un reciente informe de Vertiv, las empresas encuestadas que tienen sitios en el borde de la red esperan que ese número aumente +200% para el 2025. Con tal nivel de crecimiento, la manera en que se ofrecen los servicios está cambiando radicalmente.

“Ese crecimiento es emocionante para nuestra industria y ofrece oportunidades infinitas para nuestros clientes, pero cuando ocurre simultáneamente con un éxodo masivo de experimentados profesionales de centros de datos… suma una capa de complejidad e incertidumbre a un ecosistema ya complejo.” señala Andrew Cole, director de desarrollo organizacional y recursos humanos en Vertiv.

En este escenario, sistemas de infraestructura y de TI más inteligentes y con capacidad de aprendizaje automático e inteligencia artificial se vuelven cada vez más relevantes en cualquier entorno empresarial. Estos sistemas recogen y analizan una gran cantidad de datos para simplificar el funcionamiento de la red y permitir un mantenimiento predictivo, el cual es fundamental a la hora de gestionar decenas o incluso cientos de implementaciones en el borde de la red.

La transformación exige nuevos profesionales

Pero la tecnología no basta por sí sola. Es necesaria la llegada de nuevo personal de TI en los centros de datos no solo para sustituir a los inminentes jubilados, sino también para aportar nuevas ideas a la industria en este momento de cambio. “En ese sentido, nuestro progreso como una industria ha sido más lento. Algunas organizaciones de centros de datos están realizando capacitaciones laborales internas, ignorando los canales tradicionales porque los trabajos actuales claramente no son tradicionales.” destaca el ejecutivo de Vertiv.

Todo se trata del tipo de formación y cómo se comunica las búsquedas. “Cuando una gran parte de la descripción del puesto de trabajo es la gestión del cambio, los candidatos con aptitudes de pensamiento crítico y resolución de problemas, pero con habilidades básicas en informática y TI, pueden ser tan convenientes como aquellos con una formación más tradicional.” señala Cole.

En este sentido, las industrias tecnológicas deben mantenerse alertas frente a los cambios e innovaciones tecnológicas, tanto para no perder recursos actuales como para hacer frente a las nuevas demandas. Desde Vertiv indican que una buena práctica para no quedar afuera es “desarrollando soluciones más inteligentes y creando de programas de capacitación internos para mejorar las nuevas contrataciones y nuestro personal existente.

Como siempre, el objetivo es usar nuestros conocimientos especializados para dar respuesta a los problemas de nuestros clientes de todo el mundo”, finaliza el director de desarrollo organizacional y recursos humanos.