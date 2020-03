Comercio electrónico en Argentina creció un 76% en 2019

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico presentó su reporte anual en que cifra el ticket promedio de compra en 4.500 pesos, unos 72 dólares.

El comercio electrónico en Argentina creció durante 2019 un 76% respecto al año anterior y registró una facturación de $403.278 millones de pesos argentinos . Esta cifra surge del Estudio Anual de Comercio Electrónico en Argentina que realiza Kantar Insights para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

En 2019 fueron vendidos 146 millones de productos, un 22% más que en el año anterior, a través de 89 millones de órdenes de compra (un 12% más que en 2018). El ticket promedio de compra fue de $ 4.500. Además, se destaca la maduración del canal online registrando una suma de más de 828 mil nuevos compradores.

Los 5 rubros que más facturaron en eCommerce son:

Pasajes y turismo: $ 87.069 millones (+44% vs 2018) TV, equipos de audio, consolas, TI y telefonía: $ 46.200 millones (+70% vs 2018) Alimentos, bebidas y artículos de limpieza: $ 41.591 millones (+111% vs 2018) Artículos para el hogar (muebles y decoración):$ 38.921 millones (+91% vs 2018) Electrodomésticos (línea blanca y marrón): $ 26.506 millones (+96% vs 2018)

Durante 2019 se evidenciaron crecimientos por encima de la media de algunas categorías que se están consolidando, aunque no alcanzan a formar parte del los rubros que más facturaron del último año. Estos son Cosmética y perfumería (+118% vs 2018), Accesorios para autos, motos y otros vehículos (+112% vs 2018), Indumentaria (no deportiva) y Deportes (+98% vs 2018), y Materiales y herramientas de construcción (+91% vs 2018).

“Estos resultados confirman que en Argentina las compras online de productos de consumo cotidiano se vuelven cada vez más habituales. El Estudio revela que la frecuencia de compra continúa en crecimiento, alcanzando la cifra de 2 de cada 3 consumidores que compran (al menos) una vez al mes, muy por encima de 2018. Observamos también que las apps de delivery comienzan a tener mayor protagonismo, como ha sucedido con el uso de marketplaces, respondiendo a un consumidor cada vez más exigente en tiempos de entrega.”, sostuvo Gustavo Sambucetti, Director Institucional de CACE.

Medios de pago: lideran las tarjetas de crédito y el uso de +12 cuotas

La tarjeta de crédito sigue siendo el principal medio de pago elegido por los usuarios (78%), seguidos por los pagos en efectivo (11%) y tarjeta de débito (6%). Completan el mix las billeteras electrónicas y las transferencias bancarias (5%).

Se destaca un fuerte crecimiento en la cantidad de cuotas elegidas, impulsadas por la reaparición de opciones de financiación. Utilizaron 12 cuotas el 22% de los compradores, mientras que el uso de 13 a 18 cuotas creció 8 puntos porcentuales, y el pago en 2 cuotas se retrajo en la misma proporción.

Mobile commerce: continúa en alza el uso de dispositivos móviles

El uso de los dispositivos móviles creció tanto para realizar búsquedas de productos (54% en 2019 vs 45% en 2018) como para concretar la compra (43% en 2019 vs 35% en 2018). Por su parte, la utilización de computadoras de escritorio disminuyó sensiblemente (56% en 2019 vs 65% en 2018).

De la mano del mobile fueron las apps las que más ganaron terreno: El 22% de los usuarios concretaron al menos una compra por esa vía.

Logística en eCommerce: el envío a domicilio es la opción más elegida

Como modalidades de entrega al comprador, las tiendas señalaron en primer lugar al retiro en tienda (50%). envío a domicilio (39%) y retiro en sucursal de operador logístico (9%), dentro de otras alternativas.

Un dato destacable es que en los supermercados y farmacias aparecieron como un nuevo protagonista las apps de pedidos y delivery (Last Millers), que representaron el 28% del total de las órdenes de compra y el 8% de la facturación de esas categorías.