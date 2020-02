Cognitive Service Management, o futuro da gestão de serviços

Este white paper detalha os recursos do Cognitive Service Management (CSM), uma solução BMC que aborda as complexidades de TI de várias nuvens através da aplicação de inteligência, automação e previsibilidade.

A inteligência artificial (IA) e a Machine Learning (ML) fazem parte da nova onda de soluções que estão capturando a mente dos líderes empresariais para responder a essas novas oportunidades e complexidades.

Líderes com conhecimento digital que estão bem cientes desta onda estão totalmente engajados e aplicam IA e ML para resolver desafios reais de negócios, tornando possível alcançar os objetivos de negócios de permitir economia de custos através de operações e tomadas de decisão mais inteligentes.

Cognitive Service Management, é a solução da BMC na vanguarda da Gestão de Serviços de TI (ITSM). Representa uma forma poderosa de impulsionar a mudança na sua organização sem “destruir e substituir” a sua infra-estrutura actual.

Ao ler este white paper, você reconhecerá como a CSM marca uma nova era na prestação de serviços de TI:

Experiência inteligente do usuário. Rapidez através da automatização de processos reprodutíveis Redução de custos na prestação de serviços.

Ao combinar o que há de mais recente em inteligência artificial e aprendizagem de máquinas com os seus investimentos existentes, a Cognitive Service Management oferece um caminho prático para um maior valor, com a tecnologia do futuro.