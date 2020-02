Batch moderno: Quem disse que usar batch é coisa do passado?

Um e-book da BMC trata do batch moderno criado para a transformação digital.

Para automatizar serviços complexos, as empresas muitas vezes dependem de um conjunto de ferramentas de programação básicas (geralmente específicas para aplicativos) que exigem desenvolvimento personalizado e limitam a escalabilidade. Esse é um grande problema para as empresas que estão no processo da transformação digital, pois a velocidade é essencial e a excelência operacional é imprescindível.

A maioria busca adotar uma abordagem de DevOps para atender aos requisitos cada vez mais exigentes de entrega de aplicativos. Embora essa metodologia permita uma entrega mais rápida de aplicativos, não supre a insuficiência de ferramentas de operações. É fundamental ter uma solução que proporcione as funcionalidades necessárias para gerenciar o ambiente de produção. Afinal, os aplicativos passam a maior parte de suas vidas na produção. Um produto de orquestração de workflow de aplicativos faz exatamente isso.

No entanto, nem todos os produtos são criados da mesma forma. As empresas devem procurar uma solução que:

Seja compatível com uma ampla variedade de plataformas e aplicativos. Forneça rapidamente dados de depuração e análise de problemas. Ofereça aos usuários insights sobre seus workflows. Compreenda os níveis de serviço. Visualize as conexões entre diversos componentes.

Dedique alguns minutos para ler este e-book e mostraremos como o batch é uma parte essencial de serviços modernos e inovadores.