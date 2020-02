Avaya presenta soluciones de digitalización para el hospital del futuro

Al conectar personas, recursos, datos y soluciones, el hospital del futuro podrá optimizar las operaciones y reducir el riesgo, al tiempo que aumenta la eficiencia operativa y la rentabilidad.

En el marco de la segunda edición del evento Healthnology, que se llevó a cabo en la Ciudad de México y con el objetivo de compartir las tendencias digitales para el sector salud, Avaya Holdings Corp. (NYSE: AVYA )presentó las soluciones tecnológicas móviles que ayudan a los hospitales en su estrategia digital para la atención y cuidado de los pacientes tales como redes de conectividad 5G, soluciones en la Nube, Inteligencia Artificial y uso de Bots, además de Internet de las Cosas, para lograr una evolución hacia el hospital del futuro.

Michael Rembold, gerente de Soluciones y Arquitecturas en Avaya México, compartió en su conferencia: “Transformación del Cuidado de la Salud con Tecnologías Digitales – Hospital del Futuro” las tres necesidades que actualmente tienen los hospitales:

Colaboración del equipo de cuidado: actualmente existe pérdida de tiempo en la comunicación del staff por lo que es indispensable establecer una estrategia para ser más productivos. Servicio y acceso del paciente (primero es cliente y después es paciente): es necesario brindar a los pacientes acceso efectivo y en el momento que lo necesiten a los servicios del hospital ya que la experiencia nos dice que el paciente/cliente en promedio espera al teléfono para ser atendido entre 20 minutos a una hora. Cuidado virtual: a nivel mundial este servicio ha ido evolucionado permitiendo que los pacientes puedan ser atendidos efectivamente de forma virtual desde su casa y así continuar con su tratamiento, suministro de medicamentos, seguimiento de citas médicas, análisis, entre otros servicios.

Ante esta situación, surge la necesidad de que los centros médicos y del cuidado de la salud ofrezcan mejorar la calidad de atención al paciente, ayuden a reducir los costos operativos y de tiempo del equipo de cuidado y aumenten el valor de la institución para los accionistas.

Al respecto, Michael Rembold expresó también que “actualmente, el 66 por ciento de los problemas de los hospitales está relacionado con la comunicación del equipo de atención y cuidado; el hecho de que las enfermeras caminan entre ocho a 10 kilómetros al día; tienen muchos dispositivos y aplicaciones que no están conectados entre sí (sistemas desintegrados, no automatizables); no hay una comunicación eficiente, todos los procesos son manuales; existe pérdida de tiempo y por lo tanto el equipo puede terminar siendo improductivo, lo que se traduce en altos costos.

¿Cómo mejorar la colaboración en el equipo de cuidado del paciente?

“La solución que brinda Avaya es una aplicación All in One, que funciona desde cualquier dispositivo y que puede comunicarse con todos los involucrados de manera segura y privada e incluso hacer videoconferencias cuando sea necesario. Esta solución se puede extender también hacia los proveedores y colegas externos para asignar tareas, enviar mensajes, publicar información o presentaciones importantes, todo dentro de un espacio de trabajo llamado Avaya Spaces”, afirmó Michael Rembold.

Con las tecnologías existentes es posible monitorear sensores del paciente y del hospital desde un tablero o Dashboard en la Nube y asignar tareas ante cualquier situación o en caso de que exista una alerta para así mejorar la experiencia del paciente y la productividad del staff.

Por otra parte, se puede ofrecer una atención proactiva al paciente a través del canal de su preferencia para solicitar medicamentos o citas, por ejemplo, así como poner a disposición del hospital campañas automatizadas para cuando se presentan epidemias o se desee difundir promociones; brindar asistencia virtual al paciente con los especialistas para el seguimiento de un tratamiento, o bien para pacientes de comunidades rurales o lugares remotos que no pueden trasladarse.

Un ejemplo acaba de suceder en Wuhan, China, en donde se construyó un hospital para la atención inmediata de pacientes afectados por el virus de Orthocoronavirinae (Coronavirus) y para el que Avaya facilitó la comunicación de los pacientes con sus familiares y de los doctores con otros colegas y expertos de la salud alrededor del mundo, a través de la solución Avaya Spaces.

Es así como Avaya líder en innovación tecnológica y comunicaciones unificadas, satisface las necesidades de sus pacientes y la capacidad del equipo de cuidado de la salud para comunicarse con los pacientes a lo largo de su ruta en el área de la salud. Al conectar personas, recursos, datos y soluciones, el Hospital del Futuro podrá optimizar las operaciones y reducir el riesgo, al tiempo que aumenta la eficiencia operativa y la rentabilidad. Cuando se trata de la transformación digital de su sistema de salud, nada es más importante que una solución de comunicaciones flexible.