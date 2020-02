Cisco mejora aplicaciones para entornos híbridos multicloud

La nueva plataforma de aplicaciones para Kubernetes agiliza, simplifica y automatiza la gestión de IT. Así, el nuevo modelo operativo brinda visibilidad completa a los equipos de aplicaciones e infraestructura en las instalaciones y en la nube.

Las aplicaciones impulsan los negocios y son la puerta de entrada para los clientes; las empresas de todo el mundo lo saben. El 78 por ciento de los clientes dice que sus expectativas de experiencias digitales están aumentando. A medida que las empresas se convierten en negocios enfocados en aplicaciones, ejercerán cada vez más una enorme presión sobre IT, exponiendo peligrosos silos entre equipos y tecnologías.

Para ayudar a las empresas a abordar la creciente demanda de experiencias digitales impecables, Cisco presentó un enfoque multidominio que une a los equipos de aplicaciones e infraestructura con visibilidad completa y conocimiento operativo, permitiendo la resolución de problemas en tiempo real y automatizada, para garantizar un rendimiento óptimo de la aplicación. Una nueva plataforma de aplicaciones basada en Kubernetes hace que sea más fácil para DevOps y los IT adoptar un mundo de múltiples nubes.

LEER TAMBIÉN: Cisco lanza arquitectura de seguridad para el IoT industrial

Cuatro innovaciones de AppDynamics

AppDynamics Experience Journey Map. M uestra automáticamente los viajes de experiencia de usuario más importantes dentro de las aplicaciones de misión crítica. Estos viajes se centran tanto en las métricas empresariales como en la experiencia de las aplicaciones, para ofrecer a los equipos empresariales y de aplicaciones una visión única y correlacionada del rendimiento empresarial, la experiencia del usuario y el rendimiento de la aplicación.

uestra automáticamente los viajes de experiencia de usuario más importantes dentro de las aplicaciones de misión crítica. Estos viajes se centran tanto en las métricas empresariales como en la experiencia de las aplicaciones, para ofrecer a los equipos empresariales y de aplicaciones una visión única y correlacionada del rendimiento empresarial, la experiencia del usuario y el rendimiento de la aplicación. AppDynamics y Cisco Intersight Workload Optimizer ahora intercambian y correlacionan datos. Esto permite a los equipos de aplicaciones una visión compartida de las dependencias de la infraestructura que afectan el rendimiento de la aplicación, la experiencia del usuario y el impacto comercial. Utilizando un vocabulario sencillo, herramientas comunes y compartiendo conjuntos de datos entre el estado de la aplicación y la infraestructura, Cisco permite a los equipos de IT cooperar y centrarse más fácilmente en lo que más importa: el negocio y los clientes. Este primer acoplamiento directo de la industria de información de aplicaciones a la automatización de infraestructura, permite a los equipos mantenerse al día con las demandas de las empresas enfocadas en aplicaciones en tiempo real, al tiempo que gestiona los costos y la complejidad.

Esto permite a los equipos de aplicaciones una visión compartida de las dependencias de la infraestructura que afectan el rendimiento de la aplicación, la experiencia del usuario y el impacto comercial. Utilizando un vocabulario sencillo, herramientas comunes y compartiendo conjuntos de datos entre el estado de la aplicación y la infraestructura, Cisco permite a los equipos de IT cooperar y centrarse más fácilmente en lo que más importa: el negocio y los clientes. Este primer acoplamiento directo de la industria de información de aplicaciones a la automatización de infraestructura, permite a los equipos mantenerse al día con las demandas de las empresas enfocadas en aplicaciones en tiempo real, al tiempo que gestiona los costos y la complejidad. Cisco Intersight Workload Optimizer presenta potentes capacidades de carga de trabajo y optimización de costos en arquitecturas de aplicaciones híbridas. Intersight Workload Optimizer tiene en cuenta las limitaciones de rendimiento, costo y cumplimiento. Utiliza el conocimiento histórico y en tiempo real para señalar de manera proactiva los problemas potenciales, así como también enumerar las oportunidades para reducir los costos debido al exceso de abastecimiento. A diferencia de los enfoques que comienzan y terminan con la infraestructura virtualizada, esta solución puede determinar la causa raíz de la degradación de la aplicación, ya sea a nivel de aplicación, en la capa de VM/contenedor o en el hardware de almacenamiento, computación o red.

Intersight Workload Optimizer tiene en cuenta las limitaciones de rendimiento, costo y cumplimiento. Utiliza el conocimiento histórico y en tiempo real para señalar de manera proactiva los problemas potenciales, así como también enumerar las oportunidades para reducir los costos debido al exceso de abastecimiento. A diferencia de los enfoques que comienzan y terminan con la infraestructura virtualizada, esta solución puede determinar la causa raíz de la degradación de la aplicación, ya sea a nivel de aplicación, en la capa de VM/contenedor o en el hardware de almacenamiento, computación o red. Cisco HyperFlex Application Platform ofrece una plataforma integrada de contenedor como servicio. Simplifica así el aprovisionamiento y las operaciones continuas para Kubernetes en la nube, el centro de datos y el borde. Esta nueva plataforma selecciona herramientas de código abierto, automatiza tareas rutinarias y facilita a los equipos de IT y DevOps usar Kubernetes de una manera que acelera la innovación de aplicaciones en entornos de múltiples nubes. También es compatible con la supervisión y la optimización en tiempo real de la aplicación completa, para apilar la infraestructura mediante AppDynamics e Intersight.

Los equipos de IT y aplicaciones pueden evitar problemas en tiempo real y utilizar la automatización para resolverlos antes de que sucedan, independientemente del dominio.

“Las aplicaciones ahora están en el corazón de todas las empresas, pero la gestión de la infraestructura de IT para garantizar una experiencia de usuario positiva, nunca ha sido más compleja”, señaló Liz Centoni, vicepresidenta sénior y gerente general de Cloud, Cómputo y IoT de Cisco.

“Estas nuevas tecnologías brindan un panorama completo y una visión detallada de todos los aspectos de la infraestructura a través del lente de la aplicación, simplificando la corrección en tiempo real y la previsibilidad automatizada, para identificar y solucionar problemas antes de que sucedan. Si bien algunos proveedores brindan visibilidad de las aplicaciones o un nivel individual de infraestructura física o virtual, Cisco es el primero en unir los tres con información y optimización proactiva de arriba a abajo. Y con la plataforma de aplicaciones HyperFlex, estamos haciendo que Kubernetes, el nuevo estándar de facto para desarrolladores de aplicaciones, sea mucho más fácil de implementar y administrar tanto para equipos de aplicaciones como de infraestructura”.

“Las aplicaciones están cambiando la experiencia del paciente, ofreciendo nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos para nuestros equipos de IT”, dijo John Gaede, Director de Sistemas de Información, Sky Lakes Medical Center. “Este nuevo modelo operativo de Cisco dotará a mi equipo de IT con una nueva visión y auto optimización, lo que nos liberará de la intervención manual diaria y permitirá que IT y DevOps trabajen juntos para aumentar la innovación y ofrecer mejores resultados para nuestros pacientes”.

“A medida que las organizaciones continúan adoptando rápidamente arquitecturas de aplicaciones modernas, los equipos de IT se enfrentan al desafío de la mayor complejidad, escala y velocidad de estos entornos”, afirmó Bob Laliberte, analista de ESG. “Esto llevará a las organizaciones a adoptar la tecnología que conecta el rendimiento de las aplicaciones con la automatización de la infraestructura, aumentando la productividad de IT, simplificando las operaciones diarias para Kubernetes y ayudando a que la IT sea más relevante e importante para los equipos de DevOps y para las líneas de negocios”.

Disponibilidad: