Inteligencia Artificial y las superpotencias del futuro

Por: Laszlo Beke, presidente de Beke Santos.

Probablemente la próxima superpotencia será el país que lidere en tecnologías que utilicen Inteligencia Artificial. Rusia es un jugador menor y la carrera ahora parece ser principalmente entre Estados Unidos y China, sin embargo no debería eliminarse a Europa todavía. El liderazgo tecnológico requiere grandes inversiones digitales, procesos de innovación de negocios veloces y un sistema impositivo y de transferencia económico-social eficiente. China pareciera tener una ventaja en el primero, Estados Unidos en el segundo y Europa en el tercero. Este es el momento y la oportunidad. Los próximos 10 años podrían ser el mejor momento que la humanidad haya tenido alguna vez en la historia o uno de las peores, ya que se dispondrá de la mayor capacidad de cambio que jamás se haya tenido.

Una de las formas de pensar en el cambio tecnológico es considerando cuatro olas desde 1800, provocadas por una secuencia de “tecnologías de propósito general” (TPG). Las TPG son descritas por los economistas como “cambios que transforman tanto la vida cotidiana, así como la manera que en que las empresas hacen negocios”. Las TPG más importantes de los dos últimos siglos fueron la máquina de vapor, la electricidad, la tecnología de información y la inteligencia artificial.

Estas TPG inspiraron innovaciones complementarias y cambios en los procesos de negocios. Los hechos más relevantes e impactantes con respecto al progreso tecnológico tienen que ver con el ritmo de avance, los prerrequisitos y los problemas:

Hoy en día, el practicante más serio de la planificación tipo soviética es el Partido Comunista de China. El año 2015 anunció el Plan Hecho en China con un presupuesto de US$1,68 trillones asignado usando IA. El plan contempla transformar la economía china y dominar la manufactura global para el año 2030. China no tiene la agilidad empresarial de Estados Unidos ni el sólido sistema de finanzas públicas de Europa Occidental, pero está dedicando muchos recursos en la búsqueda del dominio digital.

La ventaja real de Estados Unidos es que el estado es mucho menos intrusivo que en China o Europa, lo cual limita los tiempos entre la invención, su llegada al mercado y la más rápida adaptación de las empresas a esta. Ello implica que las ganancias realizadas en competitividad son realizadas más rápidamente que en los otros países. Las condiciones regulatorias, de infraestructura y culturales que llevan a la más rápida innovación de procesos de negocios. Estos requieren conexiones más cercanas industria-academia, un ambiente favorable para inmigrantes altamente capacitados, regulaciones producto-mercado sólidas y regulaciones razonables para contrataciones y despidos de personal. Estas no serían fáciles de implementar en China o Europa.

Mientras Estados Unidos es muy rápido para innovar, Europa es intrínsecamente más igualitario. El cambio tecnológico exacerba la desigualdad tanto en oportunidades como en resultados, la distribución más eficiente es más necesaria en la próxima década de lo que sido en el pasado. Allí Europa tendría una gran ventaja, sin embargo tendría que actuar más como una unidad que independientemente por país y la pérdida del Reino Unido podría tener un peso importante.

Si nos concentramos en las fortalezas: China puede movilizar muchos recursos así que será una superpotencia, Estados Unidos tiene un ambiente propicio para los negocios, así que continuará dominando la economía mundial y Europa es más igualitaria, así que obtendrá más beneficios de los invertido. En este caso, muchos opinan que habría darle más peso a la voluntad de las economías para remediar sus deficiencias y basado en ello, en los próximos 10 años le asignarían la ventaja a Estados Unidos. El crecimiento de la productividad se retomará en la medida que las empresas aprovechen las nuevas tecnologías, los consumidores se lleven grandes ganancias en precio y calidad y los responsables de las políticas dejen de inquietarse por el estancamiento de la economía. Si una proporción suficiente de la carga tributaria es desplazada de la mano de obra al capital, los ingresos de la clase media mantendrán el ritmo requerido.

